В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентурной сети украинских спецслужб, которая готовила взрыв автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержаны две молодые женщины и юноша.

«Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г. р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства (СВУ)», — сказано в сообщении ЦОС.

В ФСБ уточнили, что двое задержанных наблюдали за предполагаемой жертвой по указанию куратора из украинской террористической организации, которую курирует Главное управление разведки Минобороны Украины. Они, как отмечает спецслужба, провели разведку по месту его жительства и через тайник на из кладбище передали исполнителю взрывное устройство.

По информации ведомства, исполнитель забрал СВУ, переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки направился к месту преступления, где при минировании автомобиля его задержали.

Задержанные во время допроса дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, в рамках которых они заключены под стражу.

Кроме того, силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия для дополнительной квалификации их действий по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Задержанным может грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Накануне оперативники задержали в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки. По данным ФСБ, иностранец с помощью Telegram установил и поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина собирал и передавал информацию о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, эти данные использовала иностранная разведка.

16 сентября ФСБ задержали в Новосибирске россиянку, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкалье. По версии следствия, в августе задержанная изготовила СВУ, положила его на железнодорожных путях и активировала. Момент взрыва она сняла на мобильный телефон и отправила запись в качестве отчета «куратору» из Украины. За это ей обещали вознаграждение.