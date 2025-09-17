В Астрахани оперативники задержали гражданина одной из стран Северной Африки, сообщает ФСБ России. По данным ведомства, иностранец с помощью Telegram установил и поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По заданию Минобороны Украины задержанный собирал и передавал информацию о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани, эти данные использовала иностранная разведка, сообщили в ФСБ.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж), он заключен под стражу. Также продолжаются мероприятия на выявление возможных других эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске россиянку, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкалье. По версии следствия, в августе задержанная изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ), положила его на железнодорожных путях и активировала. Момент взрыва она сняла на мобильный телефон и отправила запись в качестве отчета «куратору» из Украины. За это ей обещали вознаграждение.