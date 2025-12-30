Житель Нальчика, планировавший совершить подрыв участка газораспределительной системы на территории Кабардино-Балкарской Республики по заданию украинских спецслужб, был убит при попытке задержания. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что диверсант прошел специальную подготовку в одном из лагерей сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего вернулся на территорию России транзитом через третьи страны.

При столкновении с сотрудниками ФСБ у мужчины было с собой самодельное взрывное устройство, чья мощность составляла до 5 кг в тротиловом эквиваленте, автомат украинского производства «Форт», а также боеприпасы к нему.

В мобильном устройстве убитого была найдена переписка с украинским куратором, содержавшая инструкции по организацию и реализацию преступления, которая велась посредством мессенджера Telegram.

Отмечается, что при столкновении с диверсантом работники правоохранительных органов и местные жители не пострадали. Следственное подразделение УФСБ по республике открыло уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК России (подготовка к диверсии).

Ранее 30 декабря в ФСБ также сообщили о предотвращении теракта против учеников школы на территории Адыгеи, которое планировал совершить гражданин одной из стран Центральной Азии, а также о пресечении деятельности участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева»*, в Москве, Чечне и Ингушетии.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена