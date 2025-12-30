Несколько активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева»*, были задержаны по подозрению в противоправной деятельности. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности России.

Задержания прошли на территории Москвы, Чечни и Ингушетии, помимо сотрудников ФСБ в них также принимали участие Министерство внутренних дел и Росгвардия.

В ходе мероприятий, проведенных работниками правоохранительных органов, было изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По этому факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Оружие было направлено на криминалистическую экспертизу, в настоящий момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, отметили в ФСБ.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что в настоящее время Южный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 12 других участников вирда*. Фигуранты дела подозреваются в совершении террористического акта в 2019 году, жертвой которого стал руководитель Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев.

«На фоне судебного процесса фиксируются попытки оправдания представителями правозащитных организаций членов вирда* и компрометации правоохранительных органов», — говорится в тексте сообщения ФСБ.

Убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата произошло вечером 2 ноября 2019 года на западе Москвы. В том же месяце стало известно об аресте двух причастных к убийству уроженцев Ингушетии, которые были участниками религиозной общины «белхороевцев»*. Сообщалось, что мотивом действий преступников могла быть месть за гибель Ибрагима Белхороева, так как они считали Эльджаркиева причастным к ней.

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации