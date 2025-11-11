ФСБ России предотвратила попытку украинской военной разведки угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, самолет планировалось использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

Спецслужба уточнила, что операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины при поддержке «британских кураторов». По данным ведомства, украинские агенты пытались завербовать российских летчиков, предлагая им $3 млн за угон истребителя.

«В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны»,— сказано в сообщении ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что военная разведка Украины начала планировать операцию по угону осенью 2024 года.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 был разработан в 1970-х годах и стал первым боевым самолетом четвертого поколения в СССР. Двухместный истребитель предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей как на малых, так и на больших высотах. Истребитель-перехватчик является основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В Констанце на юго-востоке Румынии строится самая большая военная база Североатлантического альянса в Европе в результате расширения 57-й авиабазы ВВС Румынии. В марте 2024 года Румынское телевидение сообщало, что в населенном пункте Михаил Когэлничану идут работы по расширению уже существующего военного комплекса, который раскинется на нескольких тысячах гектаров, где будут находиться тысячи американских военнослужащих с семьями.