Во Владикавказе задержан и арестован 25-летний россиянин, который, по данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), планировал совершить террористический акт в местном международном аэропорту. Об этом со ссылкой на региональное управление спецслужбы сообщает местное издание «Регион 15».

В УФСБ по Республике Северная Осетия — Алания уточнили, что молодой человек собирался поджечь стоящий в аэропорту самолет. Перед этим он, по данным ведомства, регулярно читал сообщения о пытках и убийствах российских военнослужащих в украинских радикальных телеграм-каналы, на которые был подписан.

«Реализуя преступные намерения, фигурант приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности», — говорится в сообщении УФСБ по РСО-Алания.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ, следственные действия по ним продолжаются. Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу, он находится в СИЗО.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористического теракта на военном аэродроме Энгельс: был задержан 35-летний россиянин, который планировал установить поблизости модуль навигации для беспилотников ВСУ.

Спецслужба установила, что задержанный — житель Волгоградской области, который на период 2019-2022 годов перебирался во Львовскую область Украины, а потом, когда у него истек срок действия разрешения на временное проживание, перестал отмечаться в миграционных органах. В какой-то момент нелегала вычислили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они завербовали мужчину и отправили в Россию на задание, пообещав в случае его успешного выполнения предоставить украинское гражданство.

Перед выездом мужчина, как установила ФСБ, прошел в Киеве необходимую подготовку и, следуя указаниям своего куратора, прибыл в Волгоград с «легендой» о долгожданном возвращении на родину. Оттуда россиянин отправился в Саратовскую область для выполнения задания. Он планировал, выдавая себя за курьера популярного сервиса доставки, достать из заранее оборудованного тайника средства для осуществления диверсии.

План подозреваемого был заблаговременно раскрыт, его задержали по месту жительства. На задержанного завели дело по ст. 275.1 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сейчас он находится под арестом.