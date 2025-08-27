Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего россиянина, который планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на ЦОС в ФСБ России.

По данным спецслужбы задержанный является жителем Волгоградской области, который 2019-2022 годах временно жил в Львовской области Украины. После того, как у подозреваемого закончился срок действия разрешения на временное проживание, перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины.

В этой связи мужчина попал в поле зрения сотрудников Службы безопасности Украины и был завербован с целью отработки задания по выезду в Россию для совершения диверсионно-террористического акта взамен на получение украинского гражданства, говорится в сообщении ФСБ.

В ЦОС уточнили, что россиянин прошел подготовку в Киеве и по указанию куратора приехал в Волгоград под легендой возвращения домой. Затем подозреваемый выехал в Саратовскую область, где и планировал выполнить «задание». Под видом курьера одного из популярных сервисов доставки мужчина планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника.

По данным ведомства, осуществить это ему не удалось, волгоградца задержали по месту жительства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Он заключен под стражу. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

25 августа сотрудники ФСБ задержали в Крыму 54-летнюю женщину, которая стала жертвой телефонного мошенничества и по заданию СБУ планировала подорвать российских силовиков с помощью иконы, начиненной взрывчаткой.