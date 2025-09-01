ФСБ отчиталась о задержании жителя Тамбовской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинской спецслужбой через Telegram «в целях содействия в деятельности, направленной против безопасности России».

38-летний мужчина установил контакт и согласился на такое сотрудничество добровольно, сообщили в Центе общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«По заданию куратора он извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов», — цитирует ТАСС релиз спецслужбы.

ФСБ показала кадры задержания мужчины двумя сотрудниками спецслужбы на дороге, его повалили на землю, скрутили руки за спиной и завели в автомобиль, надев на голову черный мешок. Судя по записи, на допросе задержанный сознался в том, что установил связь с людьми, разделяющими его точку зрения, в том числе в «оппозиционных чатах» и «по украинской направленности».

По его словам, в октябре 2024 года ему написал некий пользователь, который представился Александром, живущим на Украине.

«В ходе общения мне предложили заработок, связанный с выполнением заданий от него. В ходе дальнейшего общения мне было обозначено, что мне нужно будет из тайника изъять некоторые вещи. Меня заверили, что это будет техника, электроника, но не запрещенные вещи», — сказал он.

После этого в кадре показали изъятые предметы.

Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по сбору и закреплению доказательств и выявлению возможных иных эпизодов противоправных действий задержанного.

В конце августа ФСБ сообщила о задержании двоих мужчин из Рыбинска и Ярославля, которые, по ее данным, «инициативно» установили контакт с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов собирали и передавали информацию об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Было возбуждено дело о госизмене (ст. 275 УК), за что грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.