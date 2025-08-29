Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.



Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), наказание предусматривает вплоть до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

27 августа ФСБ сообщила о задержании 25-летнего россиянина во Владикавказе, который, по данным спецслужбы, планировал совершить террористический акт в местном международном аэропорту.

Ранее в этот же день ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористического теракта на военном аэродроме Энгельс: был задержан 35-летний россиянин, который планировал установить поблизости модуль навигации для беспилотников ВСУ.