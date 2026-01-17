Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания «Совета мира» для Украины, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Накануне глава Белого дома объявил о создании такого совета для сектора Газа — как утверждается, он будет руководить восстановлением региона.

По данным FT, США хотят расширить «Совет мира», созданный для координации управлением сектором Газа, добавив в него другие «горячие точки», включая Украину и Венесуэлу. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что создание такого совета было «важной частью предложений» по урегулированию российско-украинского конфликта.

«В настоящее время предполагается, что эта конкретная коллегия будет создана специально для рассмотрения дела между Украиной и Россией», — сказал он.

Собеседник FT добавил, что в совет должны войти представители НАТО, Европы, Украины и России. По его словам, орган будет следить за исполнением мирного плана из 20 пунктов и гарантировать его реализацию.

Западные и арабские дипломаты выразили обеспокоенность по поводу идеи наделения «Совета мира» для сектора Газа расширенным мандатом на посредничество за пределами Ближнего Востока. Один из собеседников FT предположил, что администрация Трампа рассматривает такой совет как «потенциальную замену ООН, своего рода параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы».

«В регионе с осторожностью относятся к [этой идее]», — сказал арабский дипломат, добавив, что эта тема обсуждалась среди региональных чиновников.

Планирование работы «Совета мира» сосредоточено на ситуации в секторе Газа и пока не выходит за эти рамки, заявил американский чиновник.

«Мы не обсуждали идею расширения полномочий этого совета. Мы считаем, что, по крайней мере на первом этапе, совет должен сосредоточиться на мониторинге конкретного мирного соглашения», — уточнил он.

Кто вошел в «Совет мира»

Трамп объявил о создании «Совета мира», который будет руководить восстановлением сектора Газа, 16 января. Вскоре Белый дом представил состав его участников. В «Совет мира» вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании сэр Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и миллиардер Марк Роуэн.

Одновременно с этим был сформирован Национальный комитет по управлению сектором Газа (NCAG). Он будет заниматься «восстановлением основных государственных служб, гражданских институтов и стабилизацией повседневной жизни в Газе». NCAG возглавит бывший заместитель министра планирования Палестины Али Шаат.

Старшими советниками «Совета мира» назначены чиновник Белого дома Джош Грюнбаум и Алье Лайтстоун, который в первый президентский срок Трампа занимал должность спецпосланника по вопросам экономической нормализации на Ближнем Востоке. Они будут руководить повседневной стратегией и операциями.

Командующим Международными силами по стабилизации (ISF) назначен генерал-майор Джаспер Джефферс. «Он будет руководить операциями по обеспечению безопасности, поддерживать всеобъемлющую демилитаризацию и обеспечивать безопасную доставку гуманитарной помощи и материалов для восстановления», — пояснили в Белом доме.

FT указывает, что многие детали того, как будет функционировать «Совет мира», остаются неясными, включая его точный состав, а также юридический мандат, с которым он будет действовать за пределами Ближнего Востока.