Полузащитника футбольного клуба «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге, подозреваемые задержаны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками уголовного розыска в Санкт-Петербурге были «задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста». При этом она не уточняла, о ком идет речь.

«Это Мостовой», — сказал собеседник РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Вторым похищенным, как отмечает ТАСС, был зять бывшего спикера законодательного собрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова — 50-летний Сергей Селегень.

По данным Следственного комитета, первая попытка похищения произошла 23 октября.

«Находясь у дома по улице Вязовой в городе Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить. Однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам», — сказано в сообщении ведомства.

В СК отметили, что эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове.

«Фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

78.ru поясняет, что в первом случае речь шла о Мостовом. По данным издания, отбиться от преступников ему помог хоккеист Александр Гракун. Вместе им удалось вырваться и скрыться на улице Спортивной.

«Несмотря на инцидент, который мог окончиться похищением, преступникам удалось увезти другого человека — зятя депутата Госдумы Макарова», — отмечает 78.ru.

Возбуждены уголовные дела по п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека). Задержаны четверо мужчин.