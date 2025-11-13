Представитель галереи современного искусства Hauser & Wirth, комментируя РБК публикацию The Times об обвинениях в нарушении санкционного режима, пояснила, что речь идет об одном случае предоставления произведения искусства лицу, связанному с Россией, который не находится под санкциями.

В лондонском филиале галереи, директором которой является племянница короля Великобритании Карла III, принцеса Евгения Йоркская, пояснили, что соблюдают все юридические обязательстве, включая санкции.

«Так как расследование продолжается, мы не имеем возможности предоставить дополнительные комментарии кроме того, что мы убежденно оспариваем это обвинение и намерены доказать свою невиновность», — сказано в заявлении.

Обвинения в отношении галереи были выдвинуты Королевской налоговой и таможенной службой. Оно стало первым подобным обвинением в Великобритании в рамках санкционного запрета на поставки предметов роскоши в Россию.

The Times писала, что галерея поставила картину под названием «Бегство от человечества» американского художника Джорджа Кондо Александру Попову, который вместе со своей женой руководит галереей современного искусства в Москве.

При этом газета отмечает, что нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой передаче картины. По данным издания, Попов не находится под персональными санкциями британского правительства, против супруг обвинений выдвинуто не было.