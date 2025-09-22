«Мосэнергосбыт» через суд требует взыскать с комика и шоумена Максима Галкина* 500 тыс. рублей задолженности за потребленную электроэнергию в замке в подмосковной деревне Грязь. Соответствующий иск поступил в Черемушкинский суд Москвы.
«В столичный суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей за дом в Грязи», — говорится в сообщении телеграм-канала московских судов общей юрисдикции.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года.
В 2021 году Галкин* рассказал, что платит внушительные суммы за коммунальные услуги.
«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — сказал юморист в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале (цитата по «СтарХиту»).
Жена Галкина* певица Алла Пугачева приезжала в свой подмосковной замок в ноябре 2023 года в ходе недельного визита в Россию. Она прилетела в страну без Галкина*.
В начале сентября Пугачева дала первое после отъезда из России интервью. В нем она рассказала, что после того, как ее супруга объявили иноагентом, их детей в школе «начали троллить: вы дети шпионов, ваш папа иноагент, враги».
«Мы собрали чемоданчики, сказали папе, что мы уезжаем, с собой у нас было $30 тыс., которые можно провезти, и мы уехали в Израиль», — сказала артистка, назвав подобный исход болезненным и тяжелым.
*внесен Минюстом России в реестр иноагентов