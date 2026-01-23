Чтобы повысить рождаемость в России, власти могли бы давать жилье молодым семьям, в том числе в рамках социального договора. Такой идеей в беседе с RTVI поделился многодетный отец, актер и телеведущий Виктор Логинов.

«Думаю, для этого нужны связанные с поощрением рождаемости социальные программы, которые должно принять правительство. Сейчас правительство делает очень много для этого и выплачивает большие ссуды после рождения первого и второго ребенка. Но если, например, молодой семье с детьми давать место проживания, квартиру, возможно, даже в рамках социального договора, то я думаю, что это повысит количество молодых семей и рождаемость», — отметил артист.

Виктор Логинов был женат четыре раза, у него пятеро детей, один из которых приемный. Наибольшую известность ему принесла роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Популярность этого персонажа была так высока, что в 2011 году в Екатеринбурге ему поставили двухметровый бронзовый памятник с туфелькой в руке (главный герой шоу работал в магазине обуви).

23 января «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что суммарный коэффициент рождаемости в России по состоянию на декабрь 2025 года составил 1,374, что ниже данных за 2024 год — 1,4.

Газета отмечает, что этот показатель отражает среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение репродуктивного периода от 15 до 50 лет при сохранении текущих уровней рождаемости.

В течение 2025 года значение колебалось от 1,39 в начале года до 1,37—1,38 весной и осенью. Для естественного воспроизводства населения это значение должно быть не ниже 2,1.

Максимальное значение в России было зафиксировано 11 лет назад — в 2015 году (1,77). «Ведомости» уточняют, что в статистику не включены данные по новым регионам — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Выше уровня 2 коэффициент рождаемости в декабре 2025 года был только в Чечне (2,596), Туве (2,214) и Ямало-Ненецком автономном округе (2,01).

Самые низкие значения — в Ленинградской области (0,914), Смоленской (1,012) и Владимирской (1,059). Росстат также отметил снижение рождаемости третьих и последующих детей: в декабре 2025 года соответствующий показатель составил 0,362 против 0,376 годом ранее.