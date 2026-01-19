Альтернативой ипотеке может быть только аренда жилья или накопление средств на его покупку, другого варианта нет. Об этом в беседе с RTVI заявил президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский.

«Альтернатива ипотеке — коммерческий наем. Это когда у тебя не хватает денег купить и ты снимаешь жилье. Либо копишь. Другого пути нет для обычного гражданина приобрести недвижимость», — сказал он.

Также эксперт прокомментировал идею замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко о том, что жилье соцнайма и стройсберкассы могут стать заменой ипотеке.

Семейная ипотека для россиян с одним ребенком может подорожать до 10% — изменение ставки кредита в зависимости от количества детей 13 января анонсировал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Снижение доступности семейной ипотеки требует поисков альтернативы — соцнайма жилья или стройсберкассы, заявлял «Газете.Ru» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он считает, что повышение ставки ударит и по семьям, и по строительной отрасли, которая будет работать «вхолостую» из-за отсутствия покупателей.

Социальный наем жилья — сдача государственных и муниципальных квартир нуждающимся гражданам в «постоянную аренду». Она обходится жильцам намного дешевле коммерческой. Также арендаторы платят коммуналку, но освобождены от налога на недвижимость, поскольку ею не владеют.

По мнению Щегельского, программа выдачи жилья гражданам в социальный наем будет «упираться» в возможности региональных бюджетов, так как застройщики не будут передавать объекты бесплатно.

«Соответственно, нужно будет [эти расходы] в бюджет закладывать. Насколько я знаю, сегодня региональные бюджеты, если говорить конкретно, в Петербурге и так выделяют деньги на разного рода городские программы, такие как расселение коммуналок, к примеру, или выдача субсидий многодетным семьям. Есть еще такая категория, как дети-сироты, которые покидают детские дома, и государство обязано наделить их такой недвижимостью. Ежегодно в Петербурге такие закупки происходят», — отметил эксперт.

Таким образом, продолжил Щегельский, чтобы выдавать в социальный наем дома для многодетных семей, придется увеличить затраты бюджета, но совершенно непонятно, откуда взять на это средства.

«Поэтому получается, что если идти по пути выдачи в наем квартиры многодетной семье, значит надо тогда прекратить финансирование семейной льготной ипотеки и вообще всевозможных льготных ипотек. Бюджет не потянет таких затрат», — сказал он.

Но можно пойти по другому пути — отказаться от финансирования ипотек и выкупить жилье для этой категории граждан, предложил собеседник RTVI.

«Где взять деньги? На экономии. Соответственно, можно их не тратить — мы знаем, что там достаточно большие средства тратятся на возмещение семейных ипотек, — а просто выкупать на эти деньги жилье», — отметил специалист.

Однако в этой ситуации возникнет другой вопрос, касающийся очередности получения недвижимости, уточнил Щегельский, — «кому выдавать жилье».

«Не каждой же многодетной семье. Вероятно, встанет вопрос об имущественно-финансовом состоянии по типу субсидий малоимущим семьям. Там же надо в очереди простоять, доказать, что у тебя действительно нет никакой другой недвижимости и доходы ниже определенного уровня, — и тогда ты уже можешь получить. Вряд ли это можно сделать одномоментно, то есть прямо сейчас решить и запустить», — рассуждает он.

Что касается темы стройсберкасс, о которых говорил Аксененко, то это фактически ничем не отличается от обычного накопления денег семьей на счете, заявил Щегельский.

Строительная сберегательная касса (стройсберкасса, ССК) — это специализированный банк, который принимает накопительные вклады под покупку жилья и выдает на нее кредиты по ставке ниже рыночной. Займы финансируются за счет накоплений других вкладчиков, их платы за пользование ССК и государственной поддержки. Обязательным условием выдачи кредита является платежная дисциплина вкладчика.

«В Германии точно такие же стройсберкассы развиты: то есть ты копишь 20−30 лет без права снятия денег со счета в специальном банке на специальном счете, и потом, при накоплении определенной суммы, у тебя появляется право получить кредит по льготной ставке. То есть мы опять упираемся в льготные ставки, которые нужно субсидировать. Мне кажется, что стройсберкасса с субсидированными ставками и сегодняшняя льготная семейная ипотека — это всё одна и та же история, только по-другому названа. Но это мой взгляд», — заключил он.