Иркутский «МедТехСервис» — единственный в стране производитель полного цикла глюкометров и тест-полосок — с августа 2025 года находится в центре уголовного расследования в отношении своего руководства. В июле трудовой коллектив предприятия обратился к губернатору Иркутской области, заявив о давлении на завод. Правительство региона назвало происходящее частью информационного сопровождения корпоративного спора между акционерами и сообщило, что специальных мер не планирует. Генеральная прокуратура России по обращению депутата Госдумы поручила прокурору области проверить доводы о необоснованном преследовании. Судя по заключению экспертизы, назначенной самим следствием, эпизод с недополученными дивидендами не подтверждается.

20 июля 2026 года коллектив иркутского «МедТехСервиса» обратился к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. В обращении работники заявили, что предприятие почти год находится под административным давлением: в отношении фактически всего руководства возбуждены уголовные дела, проводятся обыски и допросы — в том числе рядовых инженеров и технологов, более полутора лет длится выездная налоговая проверка, отменяются закупки продукции, а завод рискует лишиться электроснабжения и остановиться.

Вслед за обращением депутат Государственной Думы Михаил Делягин попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль и оценить доводы о возможном заказном характере преследования. Региональный Минздрав публично заявил, что риска дефицита тест-полосок нет. После этого о ситуации начали писать крупные СМИ, история вышла на федеральный уровень.

Как строился завод

Производство запускали в 2018 году трое иркутских предпринимателей — Федор Железняков, Сергей Дьяченко и Сергей Прокофьев. Условия были равными: по трети уставного капитала и по 60 млн рублей вложений с каждого. Этих денег на проект такого масштаба не хватило, и ключевым инвестором выступила Корпорация развития Иркутской области.

В общей сложности предприятие получило от корпорации порядка 630 млн рублей. Сумма превысила внутренний лимит КРИО в 500 млн на один проект, поэтому 173 млн из этих денег корпорация внесла не займом, а вкладом в уставный капитал, получив 49% общества. Экономически, настаивают в компании, эти средства оставались кредитом: учредители обязались выкупить долю обратно с процентами и обеспечили обязательство личными залогами и поручительствами.

Первую продукцию завод отгрузил в конце 2019 года. Выйти на проектную мощность помешала пандемия: госзакупки развернулись в сторону противоэпидемических товаров. Затем последовал еще один удар — обанкротился южнокорейский поставщик уникального сырья, и линия встала на восемь месяцев. К началу 2023 года долг перед корпорацией подошёл к 600 млн рублей.

Весной 2023-го Сергей Прокофьев решил выйти из проекта. Партнеры выкупили его 17% за 20 млн рублей и забрали на себя его обязательства перед КРИО. В марте сделку закрыли. Тогда же появился опционный договор, дававший Прокофьеву право спустя два года либо вернуть свою долю за те же 20 млн, либо получить компенсацию, привязанную к стоимости чистых активов общества.

Смысл этого документа стороны трактуют противоположно. Прокофьев говорит, что уходил не насовсем: понадобились деньги на лечение тяжёлой болезни, а вернуться он рассчитывал через два года. В «МедТехСервисе» излагают иначе: партнер объявил проект бесперспективным и не захотел дальше тянуть долг, а опцион получил в обмен на обещание помочь с отсрочкой платежей корпорации — обещание, которое так и осталось невыполненным.

Дальше траектория предприятия развернулась. Оставшиеся совладельцы нашли новое финансирование, погасили долг и выкупили долю корпорации, а спрос на продукцию пошёл вверх на фоне ухода западных производителей и курса на импортозамещение. К концу 2024 года выручка перешагнула отметку в 1 млрд рублей.

Расчет с корпорацией завершен полностью: по данным предприятия, с учетом процентов и выкупа доли ей перечислили около 880 млн рублей, из которых 220 млн — проценты. КРИО вышла из состава участников, претензий при выходе не заявляла и публично признала проект успешным. По данным СПАРК-Интерфакс, сегодня «МедТехСервис» в равных долях принадлежит ООО «Лето финанс» и Петру Железнякову.

Как спор стал уголовным делом

В начале 2025 года Прокофьев вспомнил об опционе: двухлетний срок, дававший ему право вернуться в бизнес, истёк. От бывших партнёров он потребовал бухгалтерскую отчётность предприятия — по условиям договора именно из неё выводилась стоимость чистых активов, а значит, и размер причитающейся ему компенсации. Альтернативой была прямая выплата 160 млн рублей.

Весной требования перешли в судебную плоскость: в арбитраже Иркутской области он предъявил иск к Дьяченко и Железнякову — сначала почти на 40 млн с каждого, затем подняв планку почти до 70 млн. Одновременно, как сообщали СМИ, соответствующие заявления ушли в ФСБ, Следственный комитет, МВД и налоговую службу.

В августе 2025 года следственное управление СК по Иркутской области возбудило дело по статьям об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие полагает, что в 2021—2023 годах руководители завода выстроили схему: продукция уходила аффилированным фирмам по заниженной цене, оттуда перепродавалась конечным покупателям по рыночной, а разницу присваивали. Ущерб оценён примерно в 65 млн рублей. По делу проходят шесть человек, потерпевшими признаны Прокофьев и КРИО — последней вменяются в том числе недополученные дивиденды.

На заводе с этой конструкцией не согласны. Основатель предприятия Фёдор Железняков указывает на деловую логику: завод исполнял государственные контракты, а их срыв означал бы попадание в реестр недобросовестных поставщиков, куда вместе с компанией попадают и её совладельцы — то есть сама корпорация.

«Всё, что мы делали в те годы, было подчинено одной задаче — не остановить производство, исполнить контракты во что бы то ни стало», — говорит он, называя тезис о вреде корпорации перевёрнутым с ног на голову.

Ещё один довод предприятия: сделки по закупке сырья и отгрузке продукции в тот период проходили через согласование с КРИО, владевшей долей в обществе, — по словам представителей завода, соответствующие решения визировал лично тогдашний руководитель корпорации. Там же утверждают, что до возбуждения дела корпорация публично называла проект успешно завершённым, а обязательства — исполненными, и лишь позднее её позиция изменилась.

Второе дело появилось в феврале 2026 года: следствие усмотрело незаконный вывод средств на счета нерезидентов по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), а предполагаемый ущерб вырос до 350 млн рублей. На предприятии настаивают, что под эту квалификацию попали обычные расчёты с иностранными поставщиками сырья, которые после 2022 года приходилось проводить в условиях платёжных ограничений.

По второму делу всем фигурантам суд избрал сравнительно мягкую меру — запрет определённых действий. Всем, кроме одного. Сооснователь предприятия Сергей Дьяченко, которому 75 лет, оказался в следственном изоляторе.

В конце апреля 2026 года он признал вину и тогда же подписал с Прокофьевым мировое соглашение, обязавшись выплатить бывшему партнёру 145 млн рублей. Через два дня мера пресечения была изменена на домашний арест. В «МедТехСервисе» полагают, что именно Дьяченко сделали главной точкой приложения давления.

Что показала экспертиза

По запросу следствия сотрудник Следственного комитета провел экспертизу (документ есть в распоряжении RTVI). Перед экспертом были поставлены прямые вопросы о размере дивидендов, недополученных учредителями — Сергеем Прокофьевым и АО «КРИО».

Из исследовательской части следует, что чистые активы «МедТехСервиса» в 2021, 2022 и 2023 годах составляли 240,8 млн, 257 млн и 304,7 млн рублей соответственно — то есть были меньше уставного капитала предприятия, зафиксированного на уровне 353 млн рублей. При таком соотношении, отмечает эксперт, общество в силу статьи 29 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и собственного устава было не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками, а значит, прибыль распределению не подлежит. Вывод сформулирован дословно: «в ходе исследования не установлена сумма дивидендов учредителям Прокофьеву С.В., АО «КРИО».

Существенно, что к этому выводу эксперт пришла, приняв в расчет версию следствия, — то есть исходя из допущения, что договоры «МедТехСервиса» с рядом контрагентов всё-таки были фиктивными, а их доходы являлись доходами самого завода.

Позиция региона и реакция федерального надзора

В правительстве Иркутской области подтвердили: «МедТехСервис» — единственный в Российской Федерации завод полного цикла по производству тест-полосок и систем мониторинга уровня глюкозы в крови, этот статус сохраняется по настоящее время, а продукция включена в «Реестр российской промышленной продукции» Минпромторга РФ, что подтверждает ее импортозамещающий характер. Опровергнута и информация о том, что у завода отзывают контракты и передают их импортерам аналогов из Китая: по данным области, все заключенные с предприятием госконтракты исполняются в установленном порядке. На самом заводе при этом заявляют, что действующие контракты действительно исполняются, однако новые закупки продукции отменяются, а предприятие отводят от конкурсных процедур. При этом завод находится под постоянными проверками регионального Росздравнадзора.

Само давление на предприятие через уголовные дела и постоянные проверки в правительстве оценили сдержанно. Заявления работников о системном прессинге там рассматривают «как часть информационного сопровождения корпоративного спора между акционерами предприятия». Специальные меры поддержки, говорится в ответе, «в настоящее время не планируются», поскольку производство продолжается: объём выпуска не снижен, долгов по зарплате нет, налоговые обязательства исполняются, поставки идут в плановом режиме.

Иную позицию заняли на уровне федерального надзора. По обращению депутата Государственной Думы и главы НОД Евгения Фёдорова Генеральная прокуратура России поручила прокурору Иркутской области организовать проверку доводов о необоснованном уголовном преследовании работников предприятия. Как следует из ответа за подписью заместителя генерального прокурора Сергея Табельского, поводом послужило то, что руководителем прокуратуры субъекта решение по этим доводам ранее не принималось, а исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой России.

Впрочем, иркутская прокуратура после обращения пока лишь одобрила очередную проверку продукции «МедТехСервиса» региональным Росздравнадзором. Продукцию проверяют на соответствие требованиям безопасности.

Что дальше

Параллельно предприятие заявляет о развитии. 12 августа «МедТехСервис» получил статус резидента инновационного научно-технологического центра «Русский» во Владивостоке по направлению «биомедицина и фармацевтика». 26 августа Иркутск посетила делегация Брестской области Республики Беларусь во главе с председателем облисполкома Петром Пархомчиком — стороны подписали меморандум о локализации производства систем мониторинга глюкозы на белорусской площадке.

По разным оценкам, в России около 11,5 млн человек с сахарным диабетом. «МедТехСервис» остается единственным отечественным производителем полного цикла средств самоконтроля уровня глюкозы. В случае остановки производства эта ниша может быть замещена импортной продукцией, прежде всего китайской.