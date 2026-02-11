На заседании 11 февраля кабмин ФРГ готовится утвердить новые кадровые назначения в дипломатическом корпусе страны. Германский МИД предложил сменить послов в семи странах — Китае, России, Израиле, Мексике, Индии, Испании и Бразилии. Кандидат на должность главы димписсии в Москве — кадровый дипломат Клеменс фон Гётце, который сейчас служит послом в Мехико. Об этом сообщил Spiegel.

«Клеменс фон Гётце обладает обширным опытом в области внешней политики и политики безопасности и ранее занимал должности посла в Тель-Авиве, Пекине и Токио», — пишет издание.

С 2023 года посол Германии в России — Александр Граф Ламбсдорфф, немецкий дипломат и политик, занимавший разные посты в Свободной демократической партии Германии, избиравшийся в бундестаг и Европарламент.

«Согласно информации, полученной Spiegel, Александр Граф Ламбсдорфф будет переведен в Тель-Авив. <…> Он занимал различные должности в посольстве в Вашингтоне и в штаб-квартире Министерства иностранных дел Германии. В 2004 году был избран в Европейский парламент, а в 2017 году — в бундестаг, где работал в Комитете по обороне и Комитете по иностранным делам. Летом 2023 года он подал в отставку, чтобы стать послом в России», — напоминает Spiegel.

RTVI направил запрос о комментарии в посольство Германии в России.

«Есть некоторые двусторонние вопросы, которые мы обсуждаем. Я рад признать, что у нас остались некоторые формы сотрудничества. Например, уход за военными захоронениями, которые есть как в Германии, так и в России. Так что есть некоторые вещи, которые действительно имеют глобальное значение, а есть те, что носят исключительно двусторонний характер», — рассказывал Александр Граф Ламбсдорфф в интервью RTVI.