Германия экстренно подняла по тревоге в воздух истребители своих Военно-воздушных сил (ВВС) из-за полета российского самолета Ил-20M над Балтийским морем, сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на представителя Бундесвера.

По его словам, два истребителя Eurofighter поднялись в воздух с военного аэродрома Лаге, который находится в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на севере страны. В командовании немецкой военной авиации утверждают, что воздушная тревога была связана с появлением в небе над территорией страны российского самолета, который перемещался без плана полета и не выходил на связь.

Российское Министерство обороны пока не комментировало эти заявления, однако ранее оно неоднократно заверяло, что все полеты военной авиации РФ осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Именно такой ответ ведомство недавно давало эстонским властям, которые 19 сентября заявили о вторжении трех российских МиГ-31 в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндло, назвав это «совершенно неприемлемым нарушением». В Минобороны РФ, отвечая на критику, сообщили, что истребители «совершили плановый перелет» из Карелии на аэродром в Калининградскую область над нейтральными водами Балтики на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло — то есть без нарушения границ других стран, и это подтверждается данными «средств объективного контроля».