Говоря о якобы нарушивших эстонское воздушное пространство истребителях ВС РФ, министр обороны Литвы «проявила компетентность в собственных фобиях». Так заявления чиновницы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив, что Довиле Шакалине психолог по специальности.

По словам Захаровой, Россия желает главе Минобороны Литвы, которая имеет степень магистра по юридической психологии, реализоваться по полученной специальности, раз она уже проявляет профессиональный подход к собственным страхам.

«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем “магистру юридической психологии” реализоваться по специальности», — заявила дипломат в беседе с ТАСС.

Так Захарова прокомментировала пост Шакалене в социальной сети Х. Министр обороны Литвы написала, что реализация инициативы НАТО «Восточный страж» по усилению обороноспособности граничащих с Россией стран «давно назрела». Об этом литовская чиновница заявила, обсуждая обвинения Эстонии в адрес РФ по поводу якобы нарушивших воздушные границы истребителей.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о якобы произошедшем 19 сентября вторжении трех российских МиГ-31 в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндло, назвав это «совершенно неприемлемым нарушением». Эстонский МИД охарактеризовал случившееся как «беспрецедентно жестокий инцидент» и вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста.

Минобороны России заявило, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, как утверждает Таллин, а «совершили плановый перелет» из Карелии на аэродром в Калининградскую область над нейтральными водами Балтики на расстоянии более 3 км от острова Вайндло — то есть в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других стран. В своем заявлении ведомство сослалось на данные «средств объективного контроля».

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о претензиях Эстонии к России, заявил, что ему «не нравится, когда такое происходит». Он также предположил, что из-за случившегося «могут быть большие проблемы». По его словам, ему будут докладывать о дальнейшем развитии событий.