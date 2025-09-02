Второй Западный окружной военный суд вынес приговор скинхеду Николаю Королеву и его сообщникам по делу о создании организации «Белая масть». Фигуранты получили сроки от шести лет до пожизненного лишения свободы. Впрочем, получивший пожизненное Королев и так отбывает такой же срок за взрыв на Черкизовском рынке в 2006 году и другие преступления, совершенные по мотивам национальной ненависти.

Как передает ТАСС, помимо получившего второй пожизненный срок Королева, суд приговорил к 20 годам лишения свободы его сообщника и организатора «Белой масти» Артема Цеппа, 12 лет колонии строгого режима получил бывший заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба, подполковник Алексей Белков. Супруга Королева Вероника получила 11 лет колонии строгого режима. Еще одного фигуранта, Марка Филиппова, суд приговорил к шести годам и двум месяцам «строгача».

Кроме того, суд постановил уничтожить изъятые при обысках у фигурантов дела бюст Адольфа Гитлера, флаг Третьего Рейха, футболки со свастикой, а также с символикой украинского батальона «Азов»*.

Издание «Коммерсант» отмечало, что в прениях свою вину частично признали лишь Цепп и Филиппов.

Фигурантов дела «Белой масти» задержали летом 2023 года. Им вменили организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), оправдание терроризма в интернете (ст. 205.2 УК РФ), публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ), а также хранение боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

По данным обвинения, «Белую масть» в 2016 году создал Артем Цепп, после чего к организации присоединились и другие. Сам Цепп в 2014 году был осужден на два с половиной года колонии-поселения за незаконное изготовление оружия, хулиганство и порчу имущества. Скинхед Королев был идеологом «Белой масти». Его супруга администрировала соцсети организации, где публично оправдывались преступления, совершенные по мотивам национальной ненависти. А подполковник Белков, по версии обвинения, был ее координатором. Еще один фигурант, Филиппов, ранее был членом банды NS/WP*. В 2011 году его осудили на 11 лет за убийство своего соратника Станислава Батюка, которого неонацисты заподозрили в предательстве.

Изначально «Белая масть» занималась помощью заключенным, совершившим преступления по мотивам ненависти. А затем пыталась создать в колониях ячейки по принципу появившегося в 60-х годах прошлого столетия «Арийского братства» в США.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году, как писало РИА «Новости» со ссылкой на силовиков, члены «Белой масти» заняли проукраинскую позицию и контактировали с руководством «Азова»**, «РДК»** и другими перебравшимся на Украину российскими неонацистами — например, группировкой WotanJugend.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

**организация признана террористической и запрещена в РФ