Второй Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению дела о создании террористической организации «Белая масть». Обвиняемыми по этому делу проходят уже отбывающий пожизненный срок за теракты неонацист Николай Королев («55-й»), его супруга Вероника Королева, еще два ультраправых — Артем Цепп и Марк Филиппов, а также экс-заместитель начальника одного из отделов Военной академии Генштаба Алексей Белков. Они пытались создать в России аналог американской праворадикальной тюремной организации «Арийское братство», а кроме того, как считают силовики, контактировали с украинскими неонацистскими группировками и готовили в РФ серию тяжких преступлений.

Как выяснил RTVI, материалы дела «Белой масти» поступили в суд в конце марта. Они уже переданы судье. На днях состоялось предварительное слушание. Однако дата первого заседания, знаменующего начало процесса, пока не назначена.

В апреле, чтобы предстать перед судом, в Москву из колонии «Вологодский пятак» была этапирована приговоренная к пожизненному сроку за взрыв на Черкизовском рынке в 2006 году и ряд других терактов культовая в ультраправой среде фигура — скинхед Николай Королев.

Что известно о фигурантах

Королев родился в семье профессора музыки и матери — родовой казачки-старообрядца. Судя по всему, отсюда вытекает его сложное, эклектичное мировоззрение — закоренелый расист, любящий наряжаться в казачью форму, при этом старообрядец белокриницкого согласия. Также знакомые с ним националисты называли его сторонником «катакомбной церкви» Амвросия Сиверса, чья религиозная группа канонизировала Адольфа Гитлера как Адаульфа Берлинского. На одном из концертов праворадикальной группы Королев, попавший в кадр, скандировал: «Слава Христу, смерть Антихристу».

В нулевых Королев сколотил группировку националистов на базе военно-патриотического клуба «СПАС», где обучал соратников ножевому бою. Помимо взрыва на Черкизовском рынке группа Королева обвинялась во взрывах в центре «Прорицательницы Лилианы», московском общежитии, кафе «Неолит», теракте в мусульманской молельной комнате, зале игровых автоматов «Империя успеха», редакции газеты «Русский вестник», еще два взрыва были устроены участниками группировки в магазинах. Также Королев и его соратник Олег Костарев убили гражданина КНДР в 2006 году. Во время следственного эксперимента по этому делу, Королев использовал выражение «животное» по отношению к жертве и с энтузиазмом рассказывал, как расправлялся с ней. Пока шло следствие Королев успел написать в «Матросской тишине» книгу, которую назвал «Библия скинхеда»**.

Получив свой пожизненный срок, изначально он отбывал срок в колонии «Полярная сова». Он несколько раз отправлял оттуда соратникам свои аудиообращения. В одном из них, ни капли не раскаиваясь, Королев рассуждал о взрыве на Черкизовском рынке, который он устроил вместе с подельниками и в котором погибли 14 человек и еще свыше 60-ти пострадали. Никого, кто погиб во время этого теракта, жалко ему не было. В 2014 году Королев писал письмо лидеру «Правого сектора»*** Дмитрию Ярошу, в котором высказывал восхищение этой организацией, писал, что молится за нее, и вспоминал, как в 2000-м году ездил в Киев на матч Россия-Украина и бил сотрудников «Беркута». Незадолго до этого письма Королев записывал видео из тюремной камеры. Стоя на фоне свастики и иконы, скинхед жаловался, что его соратники на свободе перестали «вселять ужас в сердца врагов».

Его супруга Вероника Королева была задержана 23 августа 2023 года. Поначалу ей вменяли экстремистские посты в интернете — женщина занималась тем, что вела страничку в поддержку своего супруга и размещала там в числе прочего его письма из колонии, часто — наполненные неонацистской риторикой.

«Вероника вышла замуж за Королева, когда тот уже отбывал свой пожизненный срок, — объясняет RTVI один из админов проекта NVMP, который занимается мониторингом неонацистских видео в интернете. — Первая жена развелась с Николой, после чего ее место заняла молодая участница организации «СПАС». Вероника ежегодно посещала Королева, во время длительных свиданий они пытались безуспешно зачать ребенка. Королева даже судилась с колонией «Полярная сова», чтобы террориста выпустили в Екатеринбург для процедуры искусственного оплодотворения. Она координировала сбор помощи для своего супруга и была его связным с внешним миром».

Также Королева собирала деньги для поддержки и других заключенных националистов.

«В «Белую масть» входили те, кого ультраправые считают своими политзаключенными. Но у них превратное понимание этого термина. Они записывают туда, например, тех, кто совершают насильственные преступления, — объяснил RTVI на условиях анонимности сотрудник одного из подразделений МВД, занимающихся экстремистскими группами. — Они считают их узниками совести».

Сам канал «Белая масть», сообщивший о задержании своих админов, писал, что в основу обвинений в том числе легли посты с рекомендациями о том, как нападать на «нарушителей Белого Порядка», а также оправдание 17-летнего террориста Антона Конева, напавшего с карабином на приемную ФСБ в Хабаровском крае в 2017 году, где он убил сотрудника ведомства и переводчика.

Одновременно с задержанием Вероники Королевой в Москве были задержаны Артем Цепп и Марк Филиппов. В квартире первого было найдено множество неонацистской атрибутики, включая бюст Гитлера, книгу расиста Уильяма Пирса «Дневники Тернера», флаги запрещенных в России «Русской добровольческой армии» (РОА)* и НСДАП*, патроны и прочее. В 2014 году Цепп был осужден на два с половиной года колонии-поселения за незаконное изготовление оружия, хулиганство и порчу имущества. В 2016 году он снова привлекался к уголовной ответственности за торговлю холодным оружием (в рамках оперативного эксперимента националист продал кастет сотруднику полиции). В 2017 году Цепп проходил подозреваемым по делу об убийстве студента из Республики Чад в Казани. Однако впоследствии его причастность доказана не была.

Марк Филиппов же известен тем, что являлся членом банды NS/WP* и был осужден в 2011 году на 11 лет за убийство своего соратника Станислава Батюка, которого неонацисты заподозрили в предательстве. «Разыскивая Батюка, полиция провела обыск в квартире, которую снял для него Филиппов со своим подельником. В морозилке полицейские обнаружили отрезанные кисти двух рук и голову москвича. Неонацисты не только убили и расчленили бывшего товарища, но и записали процесс на видео», — описывал этот инцидент телеграм-канал «Антифа.ру».

Кроме того, среди задержанных по делу «Белой масти» в 2023 году оказался бывший заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба, подполковник Алексей Белков. О нем известно, что в 2021 году он защитил диссертацию на тему «Периодическая печать русских антисоветских вооруженных формирований в годы Великой Отечественной Войны 1941—1945 гг». Решением диссертационного совета в январе того же года ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. В 2019 году в сети вышел документальный фильм производства History Lab и [ДокСФЕРЫ] под названием «Вторая мировая война. Русские против русских», в котором рассказывается о коллаборантах, сотрудничавших с фашистской Германией. Одним из экспертов-историков в фильме выступает подполковник Алексей Белков. Фильм по-прежнему доступен в VK. На сайте научного рецензируемого журнала «Наука. Общество. Оборона» Белков также указан в качестве авторов. Однако роль Белкова в деле о создании «Белой масти» по-прежнему самая загадочная. Канал «Антифа.ру» отмечает, что, по всей видимости, связано это с тем, что он сохранял анонимность «из-за успешной карьеры в армии».

Еще одним из создателей «Белой масти» был Давид Башелутсков, который входил в группировку «Славянские сепаратисты», отмечает админ проекта NVMP. По его словам, молодые люди убивали мигрантов и произвели несколько неудачных попыток подрывов. «При этом Давид Вагаршакович Башелутсков сам являлся мигрантом — уроженцем грузинского села Ахалкалаки, — говорит собеседник RTVI. — Несмотря на внушительный «послужной список» Башелутсков сел только на 10 лет из-за того, что был несовершеннолетним. В отличие от большинства своих соратников, Башелутсков смог подняться в криминальной иерархии и периодически писал в защиту неонацистов «малявы».

В июне 2023 года, незадолго до задержания предполагаемых лидеров «Белой масти», при невыясненных обстоятельствах Башелутсков утонул в подмосковном городе Электроугли.

Что такое Белая масть

РИА «Новости» со ссылкой на силовиков сообщало, что «Белая масть» была создана на базе двух националистических структур и насчитывала около 100 участников в 18 регионах России. С начала боевых действий на Украине в 2022 году члены «Белой масти» заняли проукраинскую позицию и контактировали с руководством «Азова»***, «РДК»***, «Легиона Свобода России»*** и другими перебравшимся на Украину российскими неонацистами — например, группировкой WotanJugend, которую создал неонацист Алексей Левкин, воюющий против России на стороне Украины в РДК***.

Силовики считают, что источником доходов «Белой масти» была торговля нацистской атрибутикой и книгами, а также деньги, которые они забирали у мигрантов после нападений на них. Общий объем финансовых операций, отмечали в силовых структурах, превышал 100 млн рублей.

По меньшей мере семь рядовых участников «Белой масти» в 2023-2024 годах уже приговорены к реальным срокам, в том числе за финансирование «Правого сектора»****. В апреле 2024-го сразу 12 человек, которых силовики связывают с «Белой мастью», были задержаны в Крыму.

Как радикалы не создали свое «Арийское братство»

Те участники «Белой масти», которые уже отбывали наказание, как считают силовики, по заданию Артема Цеппа занимались созданием ячеек в колонии — по принципу появившегося в 60-х годах прошлого столетия «Арийского братства» в США. Там сидевшие в американских тюрьмах белые расисты решили создать сетевую структуру, которая напоминала чем-то государство в государстве.

«Арийское братство» занималось торговлей наркотиками, вымогательством, грабежами, азартными играми и убийствами. У него есть свои органы управления, комиссии, атрибутика, символика (например, свастика на трехлистном клевере). По данным SPLC, общее количество членов «Арийского братства» в наши дни составляет порядка 20 тысяч человек, большая часть из которых находятся в тюрьмах. Образ братства обыгран, например, в художественном фильме «Американская история Х» с Эдвардом Нортоном, где по сюжету скинхед после убийства чернокожего попадает в американскую тюрьму.

«Проект «Белая Масть» с самого начала состоял из двух частей. С одной стороны это была группа поддержки заключенных-неонацистов, попавших на зону за расистские нападения и аналогичные преступления. С другой стороны, попытка создать внутри уголовной среды организацию и даже отдельную «касту» из неонацистов», — объясняет в беседе с RTVI один из админов проекта NVMP, который занимается мониторингом неонацистских видео в интернете.

По словам админа NVMP, внутри постсоветской уголовной культуры расизм не поощряется — поскольку ослабляет внутреннюю солидарность заключенных противопоставленных администрации. А расистские преступления рассматриваются как «беспредел».

«Поэтому осужденные за расистские нападения нередко сталкивались с неприятностями, источниками которых которых становится не только администрация учреждений, но и другие заключенных. В то же время в американских тюрьмах с давних времен царит сегрегация по расовому признаку, которая и позволяет вербовать расистам новых участников банд. Этот «прогрессивный опыт» и надеялись перенять неонацисты из «Белой Масти», не учитывая структурные различия между американской и российской пенитенциарной системой», — говорит собеседник RTVI.

В середине нулевых, продолжает админ NVMP, в России субкультура наци-скинхедов была на подъеме и её участники совершали значительное количество насильственных преступлений, за которые иногда попадали в тюрьмы. «В конце нулевых, когда государство озаботилось ультраправой средой, этот поток даже вырос и неонацисты тешили себя иллюзиями, что вскоре смогут сформировать какое-то жизнеспособное криминальное сообщество. Но затем среда скинхедов-неонацистов пришла в упадок, поток новых заключенных иссяк и с планами создать отдельную «масть» пришлось распрощаться. В итоге проект превратился просто в группу помощи заключенным-неонацистам», — добавил собеседник RTVI.

Сейчас предполагаемые создатели «Белой масти» обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса — в том числе разжигание межнациональной розни (282-я), публичные призывы к экстремистской деятельности (280-я) и хранение оружия (222-я). Самая тяжкая статья, вменяемая фигурантам, — 205.4, или создание и участие в террористическом сообществе. Только по ней подсудимым грозит до 20 лет колонии.

* признана в РФ экстремистской и запрещена

** внесена в реестр экстремистский материалов и запрещена

*** организация признана террористической и запрещена в РФ