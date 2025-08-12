Пострадавшие от обстрелов жители Белгородской области пожаловались властям на то, что одни получают выплату в размере 15 тыс. рублей, а другие ждут месяцами. Глава региона Вячеслав Гладков поручил правительству разобраться в этом вопросе.

Жители Белгородской области, пострадавшие от обстрелов, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Эти средства предоставляются в рамках федеральной программы поддержки и предназначены для ремонта жилья, восстановления имущества и покупки необходимых вещей.

Как пишет «БелПресса», во время заседания кабмина 11 августа сообщил, что во время поездки в село Мокрая Орловка ему поступила жалоба от местных жителей. По их словам, в одной семье несколько человек вовремя получили единовременную выплату (15 тыс. рублей), а один или двое до сих пор ее ждут.

«Я не понимаю, как это может быть. Когда мы, наконец, эту ситуацию исправим?» — обратился Гладков к министру соцзащиты населения Олесе Митякиной.

Та призналась, что такая проблема зафиксирована и в других муниципалитетах области. Митякина пообещала, что люди в ближайшее время получат свои деньги.

Гладков также поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой провести опрос среди тех, кто давно должен был получить выплаты и передать все данные в соцзащиту для оперативной отработки.

«Отработка — это в идеале деньги на счете или конкретная дата поступления. “Приходите завтра” — мы не имеем права так относиться к людям», — подчеркнул губернатор.

При этом замглавы Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева сообщила, что в некоторых случаях задержки выплат связаны не с банками, так как нередко члены семьи держат счета в одном кредитном учреждении. Она рассказала о семье из Шебекино, где одни родственники уже получили выплату, а другие ждут её уже полгода, хотя ремонт жилья завершен.

Гладков поручил в первую очередь закрыть все вопросы по выплатам 15 тыс. рублей, а затем переходить к другим компенсациям. Лично проконтролировать ситуацию он планирует уже завтра.

В своем телеграм-канале губернатор сообщил, что видит «большое количество обращений по некорректности выплаты в 15 тысяч рублей».