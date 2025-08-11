Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время заседания регионального правительства посоветовал найти другое место работы заместителю министра спорта Андрею Дятлову, который отказался ехать в приграничье из-за обстрелов.

UPD: Замглавы минспорта Белгородской области Андрей Дятлов сообщил RTVI, что слова Гладкова он оценивает «неоднозначно». При этом он пояснил, что в силу определенных причин пока не может высказываться о происходящем: «К сожалению, поскольку я пока живу в этом регионе, и мне сейчас что-то говорить может быть как бы небезопасно, в плане того, что [эти слова могут быть расценены как] “противодействие власти” и так далее, поэтому я бы отказался от комментариев».

Первый замминистра спорта Белгородской области Валерий Сирюшов на заседании попросил губернатора принять меры в отношении одного из сотрудников ведомства, который отказался посетить объект, расположенный в приграничной зоне.

«С учетом оперативной обстановки в нашем регионе поведение данного должностного лица снижает уровень доверия к региональной власти», — сказал Сирюшов.

Предложение сменить работу Дятлову поступило после его отказа посетить приграничный поселок, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Это произошло в конце июля, когда губернатор проверял объекты, пострадавшие от атак в поселке Уразово Валуйского округа, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич». Вместо Дятлова с Гладковым на место выехал замглавы администрации округа Алексей Климов.

Гладков в свою очередь отметил, что «каждый человек разный, по-разному справляется со стрессом и по-разному относится к своим должностным обязанностям, потому что жизнь у каждого одна».

По словам губернатора, к этому вопросу необходимо подходить осторожно, так как есть законодательство и Трудовой кодекс, в котором защищаются права каждого работника.

«С другой стороны я с вами согласен. Если человек не способен, исходя из особенностей своего характера, справиться с этой обстановкой, наверное, в этот промежуток времени, который мы переживаем, эти должности не для него», — сказал Гладков.

Глава региона добавил, что «у нас нет задачи кого-то обидеть».

«Наверное, в рамках действующего законодательства эти должности нужно давать тем, кто способен исполнять данное поручение несмотря на текущую обстановку», — сказал Гладков.

По его словам, нужно сказать «спасибо» и поискать, «возможно, другого трудоустройства этому человеку». Губернатор также предложил привлечь прокуратуру для соблюдения законности процедуры.