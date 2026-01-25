В Белгороде продолжается ликвидация последствий самой массированной атаки на город, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, власти занимаются прогнозированием «негативных событий» и выстраивают систему мер по их нейтрализации.

«По результатам вчерашних обстрелов города Белгорода сейчас, в светлое время суток, повторно проведём обследование тех объектов энергетики, которые подверглись обстрелу. <…> Все аварийные бригады находятся на местах, идет восстановление», — сообщил Гладков.

Он также рассказал об аварии в городе Строитель — из-за скачка напряжения в системе энергоснабжения произошел порыв в трубах. Специалисты завершают устранять последствия ЧП, отчитался Гладков. «Население, я надеюсь, что практически не заметило данной аварии», — добавил губернатор.

«Время „Ч“»

В сложившейся ситуации регион «спасает» то, что местные власти стараются «прогнозировать негативные события и выстроить систему мер по их нейтрализации», указал Гладков. Он отметил, что сейчас в Белгородской области находятся более 5 тыс. генераторов.

«И мы понимаем, что в случае времени „Ч“, если не дай бог оно наступит, будет большой объем работы выполняться по заправке, обслуживанию, чистке оборудования, заправке маслом», — заявил глава региона.

Эти работы, будут производиться на бюджетные средства, в связи с чем для местных властей важен учет расходных материалов, продолжил Гладков. Губернатор пояснил, что при неправильном подходе чиновники могут получить «большие претензии» со стороны правоохранительных органов. В связи с этим, рассказал Гладков, он обратился к генеральному директору «Россетей» Андрею Рюмину с просьбой прислать в регион специалистов, которые имеют большой опыт в этой работе.

«С четверга мы проводим занятия с нашими ответственными сотрудниками из муниципальных образований, из органов государственной власти, где находятся генераторы, для того, чтобы правильно выстроить эти процессы», — поделился глава области.

Об атаке на Белгород Гладков сообщил вечером 24 января. По его словам, город подвергся самому массированному обстрелу с начала боевых действий на Украине. Гладков заявил, что атака велась, предположительно, с использованием американских реактивных систем залпового огня HIMARS, было выпущено 24 боеприпаса.

В результате атаки на Белгород повреждения получили объекты энергетики и девять автомобилей, загорелась хозпостройка, в двух частных домах повреждены кровли. По информации оперштаба, жертв и пострадавших нет. После ракетного удара ВСУ временно остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.





Об атаке с использованием HIMARS также сообщил глава губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в ночь на 25 января ВСУ пытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры региона. Как рассказал Богомаз, силы ПВО сбили 18 беспилотников, а также реактивные снаряды HIMARS. В двух жилых одноэтажных домах были повреждены остекление и фасады, пострадавших нет, говорится в посте брянского губернатора.