Глава Бурятии Алексей Цыденов поставил северобайкальцам задачу, чтобы новый городской детский сад «Подснежник» «всегда был полон детьми». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… Ну вы меня поняли.)) Работаем)», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. RTVI).

Цыденов отметил, что новый «современный, просторный» детский сад вмещает до 280 детей по 14 групп. В здании размещены спортивный и музыкальный залы, медкабинет, современный пищеблок и игровые детские площадки.

«Созданы все условия для развития детей», — отметил глава Бурятии.

Он также выразил уверенность в том, что при поддержке президента России Владимира Путина и национальной программы «Развитие образования» «возможно все». Цыденов обратил внимание на то, что старый городской детский сад был размещен в сборно-щитовом здании и похвалил качество нового строения.

Глава Бурятии также поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто принял участие в реализации этого проекта, выразив уверенность в том, что новый детский сад станет «местом радости и первых открытий для ребятишек Северобайкальска».

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев обсудил с бывшим главой Забайкалья Равилем Гениатулиным восстановление налога для людей без детей и пригрозил «налогом на достойную старость» для тех, кто не хочет иметь детей.

Депутат также обратил внимание на то, что в большинстве районных центров, включая Забайкальский край, из-за закрытия роддомов рожениц направляют в областной центр, и женщины были вынуждены рожать в поезде, так как не успевали доехать до медицинского учреждения.