Беспилотники массировано атаковали Чебоксары утром 26 ноября, пострадали два местных жители, один из них подросток. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По словам Николаева, в двух домах зафиксированы повреждения.

«Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — отметил он.

Сейчас ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует, добавил Николаев. Жители, которые были временно эвакуированы из пострадавших зданий, уже возвращаются домой.

Власти региона пообещали оказать необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается.

SHOT писал, что обломки дрона влетели в жилую многоэтажку в Чебоксарах. Местные жители рассказали, что пострадали квартиры на уровне 10-12 этажей — ударной волной выбиты стекла и оконные рамы. Также, как пишет канал, от осколков внизу пострадали несколько машин.

Минобороны сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника. 13 дронов было сбито над Белгородской областью, 10 — над Воронежской, четыре над Липецкой областью, один — над Брянской и пять — над акваторией Черного моря.