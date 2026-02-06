Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила проект нового, 20-го, пакета санкций ЕС против России. Документ предполагает полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти.

«[Такое ограничение] еще больше сократит доходы России от энергетики и затруднит поиски покупателей для российской нефти. Поскольку судоходство — это глобальный бизнес, мы предлагаем ввести этот полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после принятия решения G7», — пояснила фон дер Ляйен.

Под санкции попадут еще 43 судна теневого флота, их общее количество увеличится до 640. Также российской стороне станет тяжелее приобрести танкеры «для использования в составе теневого флота», получить техническое обслуживание СПГ-танкеров и ледоколов. Председатель ЕК считает, что это сильнее подорвет проекты по экспорту газа.

Что еще попадет под ограничения, предусматриваемые 20-ым пакетом санкций:

20 российских региональных банков, а также компании и платформы, обеспечивающие торговлю криптовалютами;

кредитные организации в третьих странах, содействующие незаконной торговле станционными товарами;

экспорт различных товаров («от резины до тракторов») и услуг по кибербезопасности на сумму более €360 млн;

импорт металлов, химикатов и важнейших минералов, которые еще не попали под санкции, на сумму более €570 млн;

экспорт товаров и технологий, используемый российской стороной в боевых действиях (в частности, речь идет о материалах для производства взрывчатых веществ).

Чтобы ограничить существующий импорт, ЕК предлагает ввести квоту на аммиак. Кроме того, фон дер Ляйен указала на необходимость усиления правовых гарантий для европейских компаний, чтобы «защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или от несправедливой экспроприации в России из-за неправомерных судебных решений в связи с санкциями».

Председатель ЕК убеждена, что антироссийские санкции работают. По ее словам, ЕС будет их применять до тех пор, пока Москва не начнет «серьезные переговоры» с Киевом «о справедливом и прочном мире».