Генеральный директор Indeed Хисаюки Идекоба заявил, что ключевой проблемой для рынка труда является не развитие искусственного интеллекта, а демографические изменения. По его словам, в развитых странах, включая США и Европу, происходит масштабное старение рабочей силы, которое оказывает более значительное влияние, чем внедрение ИИ. Его слова приводит издание Business insider.

Выступая на Всемирном экономическом саммите Semafor, Идекоба отметил, что в США в ближайшие 15 лет число работников может сократиться на 20 млн, или примерно на 5%. По оценке Indeed, 80% этого снижения связано со старением населения и лишь 20% — с вытеснением рабочих мест из-за ИИ. Он подчеркнул, что западные страны уже сталкиваются с нехваткой кадров, особенно в квалифицированных профессиях, и эта тенденция будет усиливаться. В отличие от США и Европы, Япония частично компенсирует демографическое давление за счет роста занятости женщин.

«На самом деле, во всех развитых странах, включая европейские страны и США, происходит масштабное демографическое изменение, старение рынка труда», — заявил Идекоба. «Вот почему сейчас так много открытых вакансий — в строительстве, сантехнике, здравоохранении, электрике — такие фундаментально важные профессии, но у нас нет хорошего кадрового резерва».

По его словам, дефицит кадров уже влияет на повседневную жизнь. «Я не хочу ждать два месяца, когда обнаружу протечку воды», — сказал он, добавив, что подобные ситуации уже возникают в США.

В России также фиксируются демографические изменения на рынке труда. По данным Росстата, средний возраст работников в 2024 году достиг 42,5 года против 40,6 года в 2015-м. Увеличивается доля занятых старше 55 лет, тогда как число работников до 35 лет за год сократилось на 837 тыс. — до 20,4 млн человек. Наиболее заметно уменьшилось количество сотрудников в возрасте 30—34 лет. Одновременно сохраняется дефицит кадров, особенно в строительстве, промышленности и логистике, следует из исследования SuperJob.