Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своих коллег из России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «императорами» и заявил, что у него нет таких же возможностей, чтобы позволить себе рассуждать о том, любят ли его люди. Так в интервью RT он ответил на вопрос, волнует ли его «нелюбовь» Европы.

«Я был далек — и сейчас тем более — от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры. Я руководитель средней страны, среднеевропейской, скажем так. И понимаю, что <…> у меня не те возможности, что у них», — сказал Лукашенко.

Он охарактеризовал себя как «прагматика», который воспринимает ситуацию «так, как она есть». По его словам, Господь ему подсказывал, что всеобщей любви к нему не будет.

«А если ты радикальный человек, пусть в борьбе за справедливость, еще за что-то — люди ж не всегда понимают это. Если ты радикальный человек, то тебя могут очень много людей не любить. Я к этому был готов», — заявил белорусский лидер.

Поэтому отношение к любви окружающих у него выработалось спокойное, «особенно спустя долгие годы президентства», продолжил Лукашенко.

«Это автоматически уже происходит. Я прочитал, какую-то грязь на меня льют: диктатор и так далее. Я к этому спокойно отношусь», — заключил он.

На уточняющий вопрос, считает ли он сам себя диктатором, Лукашенко ответил, что «ни в коем случае». В этом контексте он снова упомянул Трампа, у которого, по его мнению, есть такой ресурс, чтобы диктовать другим странам — Венесуэле, Кубе, Ирану, Китаю. Но диктатура всегда приводит к какому-то поражению, поэтому диктатор должен быть «очень аккуратным и осторожным», высказал мнение президент Беларуси.

Всего в ходе интервью он упомянул Трампа 26 раз, тогда как Путина — только 4 раза.

«С Путиным мы дружим. Даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. Он хочет видеть меня и дружить со мной. Я с удовольствием дружу с Путиным», — поделился Лукашенко.

Он назвал российского лидера «человеком, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться». Но при этом нужно «четко понимать: пообещал — надо сделать», подытожил Лукашенко.