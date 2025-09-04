Из троечников получаются «мэры и руководители регионов», заявил глава Казани Ильсур Метшин, выступая перед учащимися гимназии №19. Фрагмент его речи публикует местный телеграм-канал «Казань на максималках».

«Как говорит наш президент, глава нашей республики [Татарстан Рустам Минниханов] — из отличников выходят отличники, а из троечников мэры и руководители регионов», — сказал Метшин.

Вместе с тем он подчеркнул, что «надо стараться». Слушатели встретили его высказывание улыбками и смехом.

Как пишет Baza, в этом учебном году Ильсур Метшин привел в гимназию №19 своего внука. Мэр пожелал ему учиться, как его дед — «на тройки и четверки, а пятерки <…> он редко получал», добавляет телеграм-канал.

В июне глава Татарстана Рустам Минниханов призвал одинаково относиться к детям с разными оценками. По его словам, «троечник — такой же ребенок, как и отличник», и никто не должен оставаться в стороне. Такое мнение он высказал в ходе обсуждения возможности принятия несовершеннолетних в «Движение первых».

Минниханов подчеркнул, что необходимо создавать равные условия для участия детей в общественной жизни, а не делить подростков на отличников и хулиганов.