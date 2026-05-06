Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Пекин с первым визитом после начала конфликта с США. По информации Al Jazeera, поездка проходит на фоне контактов с китайской стороной — с начала боевых действий он как минимум трижды проводил телефонные переговоры с главой МИД Китая.

Как отмечает телеканал, в центре обсуждений — поддержание режима прекращения огня и возобновление работы Ормузского пролива. Эти вопросы Пекин ранее называл приоритетными. Китай, с одной стороны, критикует блокаду иранских портов со стороны США, с другой — все чаще высказывает претензии к роли Ирана в закрытии пролива.

Ожидается, что Тегеран попытается прояснить, на какую поддержку может рассчитывать со стороны Китая в случае открытия водного пути. Речь, в частности, идет о возможной позиции Пекина в ООН, если будет обсуждаться введение дополнительных санкций против Ирана.