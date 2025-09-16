Конфликт на Украине может закончиться через два-три месяца, если Европейский союз введет вторичные пошлины в отношении государств, которые приобретают российскую нефть. Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters.

«Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — отметил глава ведомства.

По его словам, введение пошлин на индийские товары в ответ на закупки нефти из России привело к «существенному прогрессу» в переговорах с Индией.

16 сентября Нью-Дели и Вашингтон проведут раунд переговоров на фоне недавнего смягчения риторики между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

13 сентября американский лидер заявил, что США готовы ввести жесткие санкции против России, если все страны НАТО поддержат этот шаг и прекратят покупать российскую нефть.

По его словам, закупки топлива у России сильно ослабляют позиции альянса в диалоге с Москвой. Трамп добавил, что приверженность стран НАТО окончанию конфликта составляет «менее 100%», а закупка нефти отдельными странами «шокирует».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также говорил, что страны Евросоюза продолжают покупать российскую нефть через Индию. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что Европа сильно сократила поставки российской нефти после начала военной операции на Украине.