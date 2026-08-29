Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию о том, что он планирует баллотироваться в президенты США в 2028 году. Об этом сообщал NBC News.

«На 100% ложь. Мы сказали об этом NBC, но они просто лгут со ссылкой на анонимные „источники“», — написал Хегсет в соцсети X.

Он также назвал своей единственной задачей работу во главе Пентагона.

NBC News ранее сообщил со ссылкой на два источника, что Хегсет в последние несколько месяцев допускал возможность выдвижения в президенты в разговорах с близкими друзьями и знакомыми. По данным телеканала, в обсуждениях на эту тему также принимала участие его жена Дженнифер.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл заявил NBC News, что Хегсет не собирается баллотироваться в президенты и что он сосредоточен на руководстве военным ведомством. «Все иные спекуляции глупы», — добавил собеседник телеканала.

Главными кандидатами на роль преемника Трампа считаются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что глава Белого дома в частном порядке заявил спонсорам Республиканской партии о желании видеть Вэнса в качестве кандидата на президентских выборах 2028 года.