Вооруженные силы США нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана, которое принадлежало наркоторговцам. Об этом в соцсети X сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

По данным министра обороны США, на судне находились четверо мужчин, все они погибли во время удара. Хенсет отметил, что ни один американский военнослужащий не пострадал.

Глава Минобороны подчеркнул, что «летальный кинетический удар» был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа.

«Это судно, как и все остальные, по данным нашей разведки, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, следовало по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики», — пояснил Хегсет.

Операции по уничтожению суден наркоторговцев продолжаются с сентября. Тогда Трамп заявил, что американская администрация применяет «лучшие возможности Вооруженных сил США» для преследования наркокартелей у берегов Венесуэлы.

28 октября глава Минобороны сообщил, что США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек.

Хегсет отметил, что все удары были осуществлены в международных водах и пообещал и впредь продолжать охоту против «наркотеррористов» для защиты Соединенных Штатов.

18 октября Трамп сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками на пути в США. По его словам, в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, находившихся на борту.

«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика», — написал в соцсети в Truth Social глава Белого дома.

Он также добавил, что двое выживших наркотеррористов вернутся в страны своего происхождения для задержания и судебного преследования.

Financial Times при этом обратила внимание, что действия и заявления властей США вызвали сомнения в истинных целях операции. По данным газеты, несмотря на заявления о борьбе с наркотиками, включение в состав группировки десантных кораблей и трех эсминцев породило предположения, что Соединенные Штаты могут готовиться к свержению власти в Венесуэле.

FT назвала три сценария возможных действий Вашингтона: ракетно-дроновые удары по объектам, которые связаны с наркоторговлей; операция по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро или его соратников, а также полномасштабное вторжение, схожее с операцией в Панаме в 1989 году. Вероятность последнего сценария, отмечает издание, оценивается как низкая.