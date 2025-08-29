Премьер-министр правительства Йемена, созданного шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситами), Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате израильского авиаудара по Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник, близкий к семье ар-Рахави.

Собеседник агентства отметил, что израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны.

«В результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра правительства «перемен и созидания» Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких его соратников. Другие получили ранения», — сказал он.

По словам источника РИА Новости, «Ансар Алла» готовится объявить о смерти ар-Рахави, который был назначен премьер-министром в августе 2024 года. Его назначение сопровождалось реорганизацией правительства, получившего название «Правительство перемен и строительства».

На Аль-Рахави несколько раз совершались покушения, в результате которых были ранены члены его семьи, а в 2015 году «Аль-Каида»* взорвала его дом в Ба-Тайсе. После этого он переехал в столицу Йемена — Сану. Позже он был назначен губернатором мухафазы Абьян. В 2019 году Аль-Рахав назначили в Высший политический совет, который является исполнительным органом власти на контролируемых хуситами территориях Йемена.

С 18 марта, когда израильская армия возобновила наступление на ХАМАС в секторе Газа, хуситы выпустили по Израилю 72 баллистические ракеты и не менее 23 дронов.

Накануне ЦАХАЛ нанесла 12 авиаударов по казармам и позициям «Ансар Алла» в Сане. Это произошло спустя сутки после того, как движение объявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».

Военный представитель хуситов Яхья Сариа тогда говорил, что операция достигла своей цели и «заставила миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища, приостановив работу аэропорта».

24 августа израильские военнослужащие также нанесли серию ударов по энергетическим объектам в Сане. Они атаковали топливозаправочную станцию, электростанцию и военный лагерь вблизи президентского дворца в йеменской столице.

За несколько дней до этого хуситы ударили по двум судам в северной части Красного моря. Поводом стало нарушение введенного мятежниками запрета на сотрудничество с портами Израиля.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России