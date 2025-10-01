Глава Совета депутатов Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев погиб в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Утром 1 октября Сальдо написал о госпитализации Леонтьева в тяжелом состоянии после налета украинского БПЛА «Баба-яга». По словам главы региона, медики «до последнего» боролись за жизнь пострадавшего, однако им не удалось его спасти.

Сальдо охарактеризовал Леонтьева как «настоящего патриота, горячо любившего Россию и Херсонщину», который погиб «на боевом посту». По его словам, председатель Совета депутатов Новой Каховки был одним из первых сторонников областного отделения партии «Единая России» и проявил верность как «товарищ и соратник».

Губернатор также отметил, что Леонтьев был хорошо известен всем жителям Новой Каховки и области, отличался честностью, принципиальностью и открытостью.

«Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний», — добавил Сальдо.

Владимир Леонтьев был избран председателем Совета депутатов Новокаховского городского округа на выборах в сентябре 2023 года, до этого он возглавлял администрацию Новой Каховки. На этой должности его сменил замглавы военно-гражданской администрации округа Виталий Гура.

В мае 2025 года Сальдо сообщил об увольнении Гуры за «недостойное и порочащее» поведение на мемориале Великой Отечественной войны. В отношении Гуры проводилась проверка по делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). «Блокнот Херсон» писал, что поводом стало видео, на котором Гура стоит у мемориала, смеется, нецензурно выражается и задается вопросом «где бабло?».