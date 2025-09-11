Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Корнилий пожелал главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян «преодолеть все недуги». Его обращение опубликовано на сайте Московской Митрополии РПСЦ.

Глава старообрядцев России обратился к Симоньян после перенесенной операции и попросил принять «искренние слова христианской любви и поддержки». Он рассказал, что старообрядце молятся за то, чтобы Господь даровал главреду RT «крепость душевных и телесных сил», а также скорейшее восстановление и «многолетнее здравие».

«Желаем Вам, с Божией помощью, в скором времени преодолеть все недуги и немощи и вернуться к своей важной деятельности, полной энергии и бодрости духа. Да хранит Вас Господь!» — сказал митрополит.

Он также выразил глубокое уважение в связи с работой Симоньян, направленной на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей, отметив, что «твердое и ясное» звучание ее голоса в «исполненном смятения» мире свидетельствует о наличии у бытия «непреложных основ».

7 сентября во время программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян сообщила, что у нее выявили «страшную болезнь». Главред не стала уточнять, о каком именно диагнозе идет речь, однако раскрыла, что ей предстоит операция на груди.

В ночь на 9 сентября Симоньян рассказала в телеграм-канале, что вышла из наркоза после перенесенной операции и обратилась со словами благодарности ко всем, кто «переживал и молился».

«Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — написала она.