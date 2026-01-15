Разворачивающийся вокруг Гренландии конфликт между США и Евросоюзом дает России дополнительные возможности для укрепления ее позиций в зоне боевых действий на Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Михаэль Классон.

Он убежден, что президент РФ Владимир Путин и его советники рассматривают «гренландский кризис» с точки зрения открывающихся перед ними возможностей. «Я думаю, им нравится, что внимание отвлекается от Украины», — поделился мнением шведский генерал.

Классон отметил, что «в тени гренландского кризиса» российские войска поддерживают высокую интенсивность атак с воздуха, наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины и «продвигаются дальше в Донбассе».

Главком ВС Швеции убежден, что на фоне событий вокруг Гренландии Россия пытается добиться новых успехов в преддверии очередного этапа переговоров об урегулировании конфликтов. Он также считает, что Москва рассматривает притязания Трампа на датский остров как «геополитический ход», нацеленный на Арктику, где Россия и США «имеют важные военно-стратегические интересы».

Кроме того, по словам Классона, Путину наверняка нравится следить за дискуссиями высокопоставленных политиков из стран НАТО о подрывном характере действий Трампа. «Для России позитивно то, что альянс своей риторикой ставит под сомнение собственные возможности как в медийном, так и в политическом плане», — подчеркнул шведский главком.

Ранее Трамп на встрече с главами нефтяных компаний в Белом доме заявил, что считает необходимым переход Гренландии под юрисдикцию США, поскольку в противном случае остров окажется под контролем Пекина или Москвы. «А мы не намерены иметь Россию или Китай в качестве соседа», — пояснил американский лидер.

Он поделился, что хотел бы заполучить Гренландию в результате сделки, но если этот сценарий не удастся реализовать, готов действовать и «жестким способом». Также Трамп подверг сомнению право Дании на этот остров. «Знаете, тот факт, что 500 лет назад там причалила их лодка, не означает, что они владеют этой землей. Уверен, что и мы тоже много раз туда приплывали», — заявил он на встрече.