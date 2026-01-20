Депутат Госсовета Чувашии и лидер республиканского отделения КПРФ Александр Андреев рассказал RTVI, что он 20 января должен прибыть в полицию для дачи объяснений по поводу акции в поддержку Гренландии из крещенской купели на Волге. По его словам, правоохранительные органы восприняли его действия как одиночный пикет.

На Крещение 19 января Андреев сфотографировался в купели с плакатом «Гренландия, мы с тобой! We are Greenland». По его словам, он хотел «продемонстрировать свою солидарность с трудящимися массами эскимосов в их противостоянии с американским империализмом» и поддержать весьма популярных на острове местных коммунистов.

«Народное сообщество» («Объ­е­ди­не­ние эс­ки­мо­сов», Inuit Ataqatigiit) — созданная в 1970-х годах лево-социалистическая партия, одна из крупнейших политических сил Гренландии. До весенних парламентских выборов 2025 года ее коалиция с социал-демократической партией «Вперёд» (Siumut) являлась правящей и формировала правительство. Выступает за расширение автономии вплоть до независимости от Дании. Сейчас входит в парламентскую коалицию вместе с Siumut, оппозиционной Демократической партией и либерально-консервативной «Солидарностью».

На сообщение об акции чувашского депутата в VK-паблике «Общественная приемная депутата Андреева КПРФ» первым обратил внимание телеграм-канал «Сердитая Чувашия». Его авторы описали действия коммуниста как одиночный пикет.

После этого, как рассказал RTVI сам Андреев, 19 января ему позвонили из полиции и пригласили в отдел в Чебоксарах «для дачи объяснений, в их понимании, по проведенному пикету».

«Буду давать объяснение по поводу проведенного, в их понимании, одиночного пикета в реке Волга в городе Чебоксары», — сообщил депутат.

Он рассказал, что в беседе с полицейскими пошутил по поводу того, что они считают прорубь местом проведения пикета.

«Я, конечно, в шутку им сказал: а вы сотрудники полиции какой — обычной или транспортной? Это же вода — и есть транспортная полиция, которая присутствует на железнодорожном, на водном транспорте. Такая небольшая шутка была», — поделился Андреев.

Коммунист отметил, что единственная критика, с которой он пока столкнулся, — это комментарии в соцсети по поводу того, что выбрал для выступления в поддержку Гренландии крещенскую купель.

«Самое негативное было, что якобы вот вы — коммунисты, вы же якобы против религии, ваши лидеры во времена Советского Союза говорили, что религия — опиум для народа. Такие высказывания присутствуют, но у нас свобода вероисповедания, и политика нашей партии заключается в том, что мы взаимодействуем со всеми религиями и не отрицаем религии, это право каждого», — пояснил собеседник RTVI.

Андреев отметил, что не боится возможных претензий в свой адрес со стороны однопартийцев, поскольку поддержка Гренландии и выступление против «империалистических попыток перекроить мир по-новому без учета мнения жителей» острова — это «линия партии».

Он также рассказал, что сейчас ищет контакты живущих на острове коммунистов или представителей левых взглядов, чтобы «установить связь и выразить поддержку».

«Я как руководитель коммунистической партии в Чувашской республике поддерживаю Гренландию в том смысле, что там очень сильные коммунистические настроения. Там очень сильная партия, именно близкая к нам по духу», — рассказал Андреев.

Что касается будущего Гренландии (автономной территории Дании), то самым благоприятным для нее сценарием он считает возможность предоставить ее жителям самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу — например, на референдуме. Также коммунист раскритиковал «империалистические взгляды» президента США Дональда Трампа в отношении региона.

«Их сейчас никто не спрашивает, и жестко говорят о возможной экспансии. Это неприемлемо. И наш лидер Геннадий Андреевич [Зюганов] неоднократно говорил, что трампизм превращается в империализм. Эти захватнические действия в Венесуэле, где выкрали президента суверенной страны [Николаса] Мадуро… Мир стоит на пороге глобальных изменений — мягко говоря, неправильных. И мы, как коммунисты, категорически не согласны с такими проявлениями», — заявил Андреев.

Сомнений по поводу того, насколько уместно делать политические заявления из крещенской купели, у депутата тоже не возникло. По его словам, «это не религиозный объект».

«Никакого кощунства я не вижу, потому что это река Волга. Если брать с точки зрения православных, то вся вода в этот день — я не знаю, как правильно это сформулировать, — имеет какие-то чудодейственные свойства. Это не купель, к примеру, святого Пантелеймона или еще кого-то. Это купель в реке, просто оградили часть Волги — и всё», — изложил свою позицию Андреев.

Свое купание в проруби на православный праздник Крещения Господня он сравнил с мытьем рук в речной воде. «Потому что это река. Это то же самое, как можно сказать, что ты руки моешь», — пояснил депутат.