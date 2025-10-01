В Россию едут лечиться онкопациенты из государств СНГ и Ближнего Востока. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«В основном, конечно, это страны СНГ. Это Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Едут к нам из Азербайджана. Едут также с Ближнего Востока: Иран, Ирак. Единичные пациенты в том числе из Европы», — сказал Каприн.

Он также рассказал об иностранных медиках, приезжающих на учебу.

«Но к нам на самом деле стали приезжать иностранные врачи. У нас из Венгрии, из Монголии учатся наши коллеги. Врачи, которые учатся у нас, как правило, потом отправляют многих пациентов, зная наши возможности», — добавил Каприн.

Ранее в Госдуме оценили предложенную Минздравом систему распределения российских врачей.