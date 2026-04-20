Умер известный пародист образа Аллы Пугачевой, инициатор фан-движения и арт-фестиваля «Пугачевская весна» Алексей Золотов. Об этом сообщили в паблике движения во «ВКонтакте». Артисту было 57 лет, причиной смерти, предварительно, стали осложнения, вызванные сахарным диабетом, пишет StarHit, называя его «главным пародистом» певицы.

«Леша был очень талантливым и добрым человеком. Он очень-очень любил Аллу Борисовну, чувствовал ее как никто другой, поскольку большую часть жизни сам жил в этом образе», — написали администраторы паблика «Пугачевской весны».

Там добавили, что артист собирался приехать на юбилейный фестиваль в этом году, «но не доехал». На странице в группе выложили видеофрагмент выступления Золотова на «Пугачевской весне» в 2023 году.

Пародист умер в субботу, 18 апреля, уточнил StarHit со ссылкой на его родственников. Они рассказали, что Алексей до самого конца продолжал активный образ жизни.

Как выяснил SHOT, в субботу днем Золотов почувствовал себя плохо, находясь дома в подмосковном поселке Богородское, после чего несколько часов не выходил на связь с родными. Когда они приехали, то нашли его лежащим на полу без сознания в луже холодной воды, на кухне был открыт кран. Артисту вызвали скорую, но спасти его не удалось.

Организаторы «Пугачевской весны» позднее сообщили, что прощание с пародистом пройдет в среду, 22 апреля, в ритуальном зале Сергиево-Посадской больницы.

Арт-фестиваль для поклонников Аллы Пугачевой, которая в 2022 году покинула Россию, организовывали с того же года в день ее рождения 15 апреля. В этом году мероприятие пришлось отменить из-за противодействия главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталия Бородина.

Бородин неоднократно призывал признать Пугачеву иноагентом, а осенью прошлого года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить ее звания народной артистки СССР.