Главу администрации Лужского муниципального района Ленинградской области Юрия Намлиева задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное следственное управление СКР. Петербургские СМИ утверждают, что дело связано со стройкомпанией «Зенит Групп» и мостом, при обрушении которого погиб человек.

В Следкоме уточнили, что в отношении задержанного возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — о получении взятки в крупном размере. В случае признания виновным ему грозит наказание от штрафа на 2-4 млн рублей до лишения свободы на срок до 12 лет.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Ведущий дело следователь уже обратился в суд с ходатайством о том, чтобы Намлиеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

По версии следствия, в августе 2024 года Намлиев как должностное лицо получил через посредника 1 млн рублей «за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района». Человек, через которого главе района предположительно передавали наличные, стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ — о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

В рамках расследования сотрудники СУ СКР по Ленобласти, регионального УФСБ п СОБР Росгвардии провели обыски в администрации Лужского района и дома у фигурантов. Сейчас следователи проверяют информацию о других возможных преступных эпизодах с их участием и причастности других лиц.

Петербургское издание 47news связывает задержание Намлиева со строительной компанией «Зенит Групп». Она выступала подрядчиком при возведении моста в Луге. В июле 2023 года при проведении фестиваля православной культуры «Ольгины берега» на мосту собралось много людей, и он буквально сложился пополам. Погиб один человек, несколько пострадали.

Тогда был задержан первый заместитель главы администрации Лужского района Ленобласти Алексей Голубев, возглавлявший районный комитет по управлению муниципальным имуществом. Следствие установило, что именно он руководил районом, пока Намлиев был в отпуске, и организовывал фестиваль.

Судя по данным СПАРК, с начала 2025 года «Зенит Групп» получила контракты на 225 млн рублей, а в прошлом году — на 705 млн рублей. Треть от этих сумм приходится на заказы, размещенные государственными учреждениями.