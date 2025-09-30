Начальник Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, по месту жительства и работы Надежина проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, Надежин получил взятку от предпринимателя Анзора Ногмова за подписание документов по пожарной безопасности без проведения фактических проверок.

Речь идет о документах на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных объектах, в частности промышленного и топливно-энергетического комплекса.

Телеграм-канал Mash Gor утверждал, что вместе с главой регионального управления МЧС задержан его заместитель по антитеррористической деятельности Хасан Аппоев. Источник ТАСС не подтвердил эту информацию. По его словам, Аппоев не причастен к этому делу и находится на рабочем месте.

Михаил Надежин родился в 1974 году в Нальчике. В 1996 он окончил Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище в Санкт-Петербурге, а в 2010 году — факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. С 2014 года Надежин возглавляет ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Награжден медалью «За спасение погибавших».

Накануне, 29 сентября, правоохранители задержали главу управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, занимающего свой пост с сентября 2021 года. Он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Подробности его дела не приводились. По данным РБК, вместе с Голотой задержаны некоторые его подчиненные.