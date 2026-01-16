Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой взять под личный контроль дело 21-летней Айны Манькиевой из Ингушетии, сбежавшей из дома из-за домашнего насилия. Копия обращения есть в распоряжении RTVI.

В письме Даванков пишет со ссылкой на СМИ, что 15 января Манькиеву, объявленную ранее в розыск по подозрению в краже, задержали в Москве. Уголовное дело в отношении девушки было возбуждено по заявлению ее матери о хищении 20 тыс. рублей. Позже Манькиеву отпустили из московского ОВД, однако она остается подозреваемой по уголовному делу.

«По сведениям правозащитников, Айна Манькиева была вынуждена скрыться от родственников из-за многолетнего домашнего насилия. Московские правоохранительные органы намеревались передать девушку сотрудникам правоохранительных органов Республики Ингушетия. Согласно данным СМИ, существуют основания опасаться, что в случае ее возвращения в Ингушетию жизни и здоровью Айны Манькиевой может угрожать опасность», — говорится в обращении.

Даванков попросил Колокольцева взять дело Манькиевой под личный контроль. По словам депутата, непосредственное внимание главы МВД к ситуации «позволит обеспечить беспристрастное рассмотрение дела и принятие всех необходимых мер для защиты жизни, здоровья и прав» девушки.

В четверг СМИ и телеграм-каналы сообщили, что в Москве задержали 21-летнюю Айну Манькиеву, которая сбежала из дома в апреле 2025 года, как утверждается, из-за унижений и побоев со стороны родственников. По информации правозащитной группы «Марем», родственники объявляли девушку в розыск как пропавшую без вести, а затем обвинили ее в краже. В августе в отношении нее возбудили уголовное дело — мать девушки сообщила полиции, что та якобы украла у нее 20 тыс. рублей.

По подозрению в краже Манькиеву задержали 15 января и доставили в ОВД по району Свиблово. Позже в этот же день она сообщила, что вышла из ОВД и что ее жизни ничего не угрожает. Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предположила, что полицейские планировали передать девушку родственникам.

После задержания Манькиева написала встречное заявление с требованием возбудить дело против ее родственников. Те, по ее утверждениям, неоднократно избивали и насиловали ее.

16 января управление Следственного комитета (СК) по Ингушетии сообщило о возбуждении уголовного дела из-за публикаций в интернете о том, что 21-летняя жительница республики «подверглась противоправным действиям со стороны родственников». Имя девушки и статья УК в пресс-релизе ведомства не указаны. «В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.