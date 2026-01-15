Задержанную в ночь на 15 января по подозрению в краже уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, бежавшую от насилия в семье, выпустили из ОВД Свиблово после бесед с правоохранителями. Как сообщает «Осторожно, новости», девушка покинула отдел в сопровождении своего адвоката и сейчас находится в безопасности.

«Спасибо всем, кто переживал, звонил, писал. Особую благодарность хотелось бы выразить Ксении Собчак. Хочу сказать, что я нахожусь в безопасности и что со мной всё в порядке», — сказала Манькиева «Осторожно Media».

Как отмечает правозащитный центр «Марем», уголовное дело в отношении девушки все так же сохраняется, поэтому она «не свободна от преследования». Тем не менее, ее не стали передавать полиции Ингушетии.

О задержании Манькиевой стало известно около 2 часов ночи 15 января. Согласно информации правозащитного центра «Марем» девушку задержали по подозрению в краже (ст. 158 УК HA) из-за заявления ее родственников: 6 августа 2025 года в отношении нее возбудили уголовное дело по заявлению матери. Женщина сообщила, что дочь якобы украла у нее 20 тысяч рублей.

«Она сбежала из дома в Ингушетии после многолетнего насилия со стороны родственников. Сейчас полиция в Москве хочет выдать ее ингушским оперативникам», — говорилось в публикации.

Уточняется, что девушке 21 год, она инвалид по зрению. «Марем» пишет, что дома ее регулярно избивали и подвергали насилию и унижениям. В результате полученных травм она сильно заболела и на протяжении восьми месяцев не выходила из дома.

Однако в апреле 2025 года Манькиева сбежала из дома без вещей и документов. Отец девушки в разговоре с «Осторожно Media» говорил, что ее объявляли в розыск, однако мужчина якобы не знает, почему она решила уйти от родных.

«Да какое там ругались, не ругались, ничего не сделал, не бил. Она что-то, наверное, делала. Она потихоньку, потихоньку что-то подготовила, кто-то помог ей», — рассказал Хамбор Манкиев.

Уже днем 15 января Манькиева написала заявление с требованием предоставить ей государственную защиту, поскольку опасалась за свою жизнь. Она объяснила, что ее семья принадлежит к религиозно-общинной баталхаджинцев*, которая отличается закрытостью и жесткой внутренней дисциплиной.

«В вирде практикуется жесткий контроль и обращение с детьми, раннее замужество для девочек (с 13 лет), редко дают девочкам доучиться даже до 9 класса <…> В вирде баталхаджинцев* распространены случаи инцеста, часто с принуждением женщин со стороны родственников по мужской линии. Например, мне мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет», — приводит текст ее обращения «Марем».

«Марем» также обратил внимание, что именно у баталхаджинцев* распространена практика женского обрезания, а отец девушки в 2012 году проходил обвиняемым по делу о торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК). Правозащитники подчеркивают, что боевое крыло общины «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева»* в 2023 году было признано террористическим и запрещено решением Южного окружного военного суда. В конце декабря 2025 года в Москве, Ингушетии и Чечне сотрудники ФСБ задержали нескольких активных участников группировки.

Девушка также написала заявление с просьбой возбудить уголовное дело против ее родственников. В тексте она сообщила, что ее неоднократно подвергали сексуализированному насилию.

Информацию о том, что девушка якобы украла у матери 20 тысяч рублей она назвала «заведомо ложным доносом». Подруга Манькиевой в разговоре с «Осторожно Media» объяснила, что в контексте «кражи» речь идет о пособии по инвалидности, которое за девушку получали ее родители. По ее словам, в ноябре 2025 года Манькиевой удалось переоформить выплату на себя и получить доступ к положенным ей деньгам.

«Соответственно, есть такая вероятность довольно большая, что это дело обнаружилось из-за того, что родители, родственники потеряли доступ к этим деньгам. Теперь они у Айны, и поэтому, возможно, именно поэтому сейчас всплыло это дело», — приводятся ее слова в публикации «Осторожно Media».

В «Марем» отдельно подчеркнули, что возвращение Манькиевой в родной регион может обернуться для нее исчезновением по аналогии с чеченкой Седой Сулеймановой, которая бежала из республики в 2022 году после конфликта с семьей.

В августе 2023 года девушку увезли в отделение полиции Санкт-Петербурга, где предъявили обвинения по подозрению в краже драгоценностей на сумму 150 тыс. рублей. После этого ее передали «чеченским силовикам» и доставили в Чечню. В июне 2025 года в базе МВД появилась карточка, в которой Сулейманова была указана как «без вести пропавшая».

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации