Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача учреждения здравоохранения Кузбасса, говорится в телеграм-канале ведомства. Его обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Согласно версии следствия, обвиняемый, занимая должность заведующего отделением — врача-травматолога-ортопеда ГБУЗ «Кемеровская городская клиническая больница № 11», с июня по декабрь 2023 года получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 300 тыс. рублей.

Денежные средства были переданы за общее покровительство и предоставление бизнесмену данных о потребностях больницы в медицинских изделиях до официального запроса коммерческих предложений.

«Благодаря полученной информации индивидуальный предприниматель в мае 2024 года заключил с больницей государственный контракт на поставку изделий медицинского назначения на сумму свыше 1,3 млн рублей», — отмечает прокуратура.

Также, обвиняемый, исполняя обязанности главного врача ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» два раза получил по 200 тыс. рублей от различных предпринимателей за контракты на поставку медицинских изделий.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу при содействии УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, отметили в ведомстве.