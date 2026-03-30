Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года колонии строгого режима бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майора медицинской службы запаса Константина Кувшинова. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 30 марта.

Суд признал Кувшинова виновным по уголовному делу о хищении более 57,5 млн рублей при выполнении госконтракта и в получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 2,4 млн рублей, лишили звания генерал-майора и госнаград, а также запретили занимать организационные должности на шесть лет. Кроме того, суд конфисковал в доход государства 400 тыс. рублей, полученные в качестве взятки.

Также с Кувшинова в доход государства взыскано 56,5 млн рублей в пользу Минобороны в рамках иска о возмещении ущерба. Ранее он частично погасил причиненный военному ведомству ущерб на сумму 1 млн рублей. Деньги, найденные в сейфе его кабинета при задержании Кувшинова, — порядка 9,5 млн рублей, около $8 тыс. и €2,6 тыс — суд постановил конфисковать также в качестве погашения ущерба.

Назначенные судом срок и штрафы полностью соответствуют наказанию, запрошенному гособвинением.

Кувшинов пришел на приговор с большой черной сумкой, в которой были вещи для СИЗО. Он также передал своей жене обручальное кольцо, которое снял во время оглашения приговора. Его взяли под стражу в зале суда.

В последнем слове Кувшинов попросил прощения у Минобороны и у возглавляемого им ранее учреждения.

«Вину я признаю и раскаиваюсь. Приношу извинения Министерству обороны и 9-му лечебно-диагностическому центру (ЛДЦ). Готов выслушать приговор», — заявил он.

Признался в коррупции после исповеди

Дело в отношении Кувшинова рассматривалось в особом порядке. Это означает, что он полностью признал вину и содействовал следствию. Кувшинов раскаялся в содеянном, оформил явку с повинной и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки со следствием он «в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства», говорила представитель гособвинения.

Адвокат Кувшинова Александр Осипов утверждал, что его подзащитный решил дать признательные показания после того, как исповедался своему духовному наставнику.

«Константин Эдуардович — глубоко верующий человек, который добровольно решил рассказать сотрудникам правоохранительных органов о совершенных им ранее преступлениях коррупционной направленности, написав явку с повинной сразу после того, как исповедался своему духовному наставнику, посоветовавшему ему именно так и поступить — по совести. То есть мой доверитель осознанно решил искупить свои ошибки, обратившись к следователям и изобличив всех фигурантов дела», — рассказал он ТАСС.

Так, в рамках сделки со следствием Кувшинов дал показания на одного из высокопоставленных офицеров управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления (ГВМУ МО РФ). Материалы дела в отношении него следствие планирует выделить в отдельное производство.

Дело Кувшинова

Константин Кувшинов находится в СИЗО с апреля 2025 года. В отношении него и его заместителя по медицинскому обеспечению Ирины Кирсановой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), 292 УК (служебный подлог) и ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). Кирсанову суд отправил под домашний арест.

Кувшинову было предъявлено обвинение в хищении более 57 млн рублей, выделенных на закупку медоборудования. В материалах дела речь шла о поставках ЛДЦ стоматологического оборудования по завышенной цене — из 21 установки в медицинское учреждение было поставлено только 19.

По версии СК, подведомственный Минобороны ЛДЦ заключил в 2022 году госконтракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-сервис» на покупку и поставку медицинского оборудования на общую сумму свыше 150 млн рублей. Как утверждало следствие, замначальника продаж «Дельрус» Игорь Игнатов и коммерческий директор «ТДА- сервис» Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных средств, завысили стоимость медоборудования и похитили 57,516 млн рублей, которые распределили между собой.

«Условия контракта исполнены не были, государству причиненный значительный ущерб», — сообщал в СК.

Игнатов суд отправил в СИЗО, Хоцина — под домашний арест.

По делу также был арестован предприниматель Владимир Богданов, оказывавший курьерские услуги. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). По версии следствия, Богданов в здании ЛДЦ передал Кувшинову 10 млн рублей после оплаты поставщикам стоматологического оборудования, после чего генерал передал Кирсановой 2,5 млн рублей Кирсановой. ТАСС указывает, что этот эпизод связан с поставками в ЛДЦ дезинфицирующих средств, общая сумма взятки составила 400 тыс. рублей, которые Кувшинов и Кирсанова поделили между собой.