В отношении экс-начальника ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны генерал-майора Константина Кувшинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы), сообщает ТАСС. Ему предъявлено обвинение в хищении более 57 млн рублей, выделенных на закупку медоборудования.

Кувшинов находится в СИЗО с конца апреля 2025 года, следует из карточки на сайте московских судов. Генерал возглавлял «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны с февраля 2019 года по май 2025-го. До этого он был начальником лечебно-профилактического управления — замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Вместе с Кувшиновым по делу проходят еще три фигуранта. Среди них — замначальника продаж «Дельруса» Игорь Игнатов, коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин. Первого менеджера суд отправил в СИЗО, второго — под домашний арест. Еще один фигурант — предприниматель Владимир Богданов.

В материалах дела говорится, что в 2022 году «9-й лечебно-диагностический центр» заключил контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на покупку и поставку медицинского оборудования на общую сумму свыше 100 млн рублей.

По версии следствия, Игнатов и Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым, завысили стоимость медоборудования и похитили более 57 млн рублей, которые распределили между собой.

«Условия контракта исполнены не были, государству причиненный значительный ущерб», — сообщил в июне телеграм-канал военных следственных органов СК.

Роль Богданова в деле не уточняется. Во время обыска по месту его проживания силовики обнаружили незарегистрированное боевое оружие, в связи с чем ему также предъявлено обвинение по ст. 222 УК (незаконное хранение оружия).

Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК. В нем могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды преступлений коррупционной направленности, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

25 августа СК сообщил, что у бывшего замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Минобороны Ивана Сметанюка, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, арестовали имущество на 143 млн рублей. В материалах дела говорится, что фигурант в 2019-2020 годах не контролировал исполнение работ на объекте в Хабаровском крае, в результате чего военному ведомству был причинен ущерб на сумму свыше 650 млн рублей.