В селе Войково под Керчью задержали местного жителя по подозрению в убийстве матери и младшего брата, сообщили в главке Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Как заявили в ведомстве, преступление было раскрыто во взаимодействии с сотрудниками МВД по региону. Подозреваемому 27 лет, после задержания с ним провели первоначальные следственные действия.

«Установлено, что ранним утром 29 августа в частном доме в ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом в область головы и тела своему 23-летнему брату и матери, от которых потерпевшие скончались на месте», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал «Mash на волне» утверждает, что брат задержанного получил 12 ножевых ранений, его тело через два дня обнаружила крестная.

«Мать была еще жива, все это время она провела с телом сына. Врачи попытались спасти ей жизнь, но 31 августа женщины не стало», — говорится в публикации.

Канал пишет со ссылкой на родственников, что старший брат употреблял наркотики и «годами изводил семью».

В начале августа в Москве 18-летний парень напал с ножом на своих родителей и старшую сестру, после чего, предположительно, покончил с собой. Жертвы нападения выжили и были госпитализированы, в наиболее тяжелом состоянии в реанимацию попала мать семейства, получившая проникающие удары в брюшную полость, писал «Московский комсомолец».

По данным издания, напавший на родственников имел вторую группу инвалидности и с детства находился под наблюдением специалистов. Его состояние обычно считалось стабильным, однако в последнее время юноша проявлял агрессию и говорил близким, что они его раздражают, и он едва себя сдерживает. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 УК) и назначили несколько экспертиз, в том числе посмертную психолого-психиатрическую.