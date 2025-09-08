Информация о резком ухудшении состояния здоровья основателя группы «На-На» Бари Алибасова является глупостью, заявила NEWS.ru супруга музыканта Елена Калинина. Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что артист экстренно обратился к медикам из-за сильной головной боли.

По данным Shot, причиной плохого самочувствия Алибасова стало повышение давления до «предельных значений». Медики выписали ему лечение и запретили употреблять алкоголь. Несоблюдение рекомендаций может грозить слепотой, инфарктом или инсультом, писал телеграм-канал.

«Все хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я все еще хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь», — поделилась Алибасов с Shot.

Супруга музыканта подчеркнула, что он «прекрасно себя чувствует». По ее словам, сейчас Алибасов работает над совместным проектом с певцом Виктором КинНом.

«Они тут до головной боли ругаются, как бы им новую песню сделать позажигательнее. Так что он много работает. У него голова болит от работы, а не от глупости, написанной этими журналистами», — сказала Калинина.

Она призналась, что раньше хотела подать в суд на такие публикации об Алибасове. Но он ей объяснил: «Если бы я на всех в суд подавала, я бы творчеством не занимался. Некогда было бы», поэтому «остается только посмеяться над этими новостями».

Летом 2019 года Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Он получил ожоги глотки, пищевода и желудка. Врачи вводили его в медикаментозный сон.

После произошедшего Алибасов подал иск производителю средства и торговой сети «Ашан». По его утверждению, упаковка «Крота» похожа на пакет сока. В удовлетворении иска музыканту было отказано.

В разговоре с RTVI Алибасов заявил, что после приема «Крота» у него «на несколько месяцев отлетело вообще сознание». Позднее он заболел коронавирусом.

«Ну, вот такая была ситуация: и «Крота» выпил, и коронавирус по мне прошелся. Я был абсолютно убежден, что больше мне никогда не вспомнить тех, кто меня окружает. Ну, думаю, и хорошо», — делился артист.